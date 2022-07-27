台南Josh開箱新竹棒球場遭炎上聲量近萬！自認專業度不足：整個被打臉

image source:翻攝YouTube／台南Josh

文／姜雅馨

斥資12億元打造的新竹棒球場剛啟用就爆出多項缺失，像是看台區地面保護漆黏著力不足、大量座位視線不良、外野草皮過硬、石頭滿地遍佈、女廁門鎖裝反、樓梯左右兩側鏽蝕等21項缺失（延伸閱讀：林智堅再道歉！竹市府：棒球場開打前未完成驗收 21缺失一次看），甚至導致球員比賽時因此受傷。日前曾拍攝新竹棒球場開箱影片的YouTuber「台南Josh」也慘遭網友出征，對此台南Josh也親自拍片說明原委。

▲「台南Josh」位居網路溫度計的YouTuber網路口碑第14名。

image source:《DailyView網路溫度計》YouTuber網路口碑排行（2022/04/24~2022/07/27)

Josh親曝接下新竹棒球場業配契機！實地考察驚見多處座位被視野不佳

對於遭網友質疑「你的良心被狗啃了嗎？球場弄的那麼糟，你還去幫他業配」，Josh親自拍片回應「那支影片是工商沒錯，這個沒有什麼不能講的」，不過他強調影片從頭到尾沒有被要求不能講缺失，「我覺得沒什麼問題，我自己也很想看看新球場，我想我的觀眾應該也會對這個主題很有興趣」。

image source:翻攝YouTube／台南Josh

Josh說明18日前往新竹棒球場拍攝，「在那天之前，我記得網路上大家對於新竹球場最主要的討論都集中在球場內的水溝、中外野的打者之眼，還有部分的座位被牆擋住」，實地拍攝後Josh也發現場內水溝鋪上人工草皮與旁邊紅土貼齊，視野不佳的區域則實際試坐試拍，但確實有蠻多地方會被牆壁、欄杆、柱子遮蔽視野。

image source:翻攝YouTube／台南Josh

新竹棒球場連環爆問題！Josh解釋未發現原因：是我不夠細心

對於這幾天球場連環爆出問題，Josh透露當時有些問題的確沒有發現，有些則是當下有看到但並沒有想到可能會是問題，例如從場內走回休息室的階梯，雖然階梯上加了止滑墊防止球員穿釘鞋走下來滑倒，不過因為最下面一層是排水溝，「球員還是有可能踩到這個排水溝而受傷」，Josh對此也在鏡頭前道歉，「這點是我不夠細心，非常不好意思」。

image source:翻攝YouTube／台南Josh

場邊的紅土Josh一開始也察覺有異，「我也說不上是哪裡怪，畢竟我也不是常常在各個球場的紅土區走來走去，所以我就沒有把這個問題提出來」，生鏽樓梯的部分雖然在影片中被取景，但因為Josh沒有近距離察看，所以也沒有發現任何異狀。

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Josh澄清絕無幫球場背書！影片結尾自打臉他道歉：專業度不足



最後Josh也澄清，「這個工商參觀是介紹球場，我並沒有受到任何壓力說有什麼內容不能拍、有什麼內容不能講，也沒有要我背書這個球場，我當天看到的就如我影片所說，這個球場是有一些不錯的地方，比如說用LED燈、休息室高度有調整讓球員不會撞到頭、外野牛棚區有特色、啦啦隊表演舞台有加大等等」。Josh無奈苦笑表示，「我在影片最後有說『我覺得這個球場有一些細節還蠻用心的』，只是後來我也沒想到這個球場會冒出這麼多問題，現在反過來看我當時那一句，看起來超級諷刺、整個被打臉」，最後他也為自己在球場沒發現到的問題致歉，「自己專業度不足，沒有提前幫大家把問題提出來」。

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Josh澄清影片獲多數觀眾讚賞！網友：大家都是想讓大環境更好

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統也可見「台南Josh」在近一週聲量趨勢中，因為新竹棒球場缺失連帶造成Josh的開箱影片引發熱議，觀眾對於Josh的回應也表示「以Josh的角度來說，主要觀點也一定是球迷最關注的觀眾席為主，其餘的真的要去細看很難，即便有點疑惑當下也不可能直接說，因為本身也很難有篤定的專業去問，反而可能把場面弄難堪，能反饋的一定是最直觀的面相，像是飲料杯那個回饋就很不錯」、「該道歉的並不是你啊...，但你願意承擔這些指責也是很有氣度，大家都是想讓這些大環境更好」、「有些缺失還是要等正式比賽之後才會出現」。

有網友則認為「該檢討的應該是工程單位及執行驗收的單位吧」、「其實還是期望再有機會整修的時候，可以把之前沒有想到的細節跟觀眾的視覺體驗納入考量，以此改進的話這樣會更好」。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年07月19日至2022年07月25日。