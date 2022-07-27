新竹棒球場未驗收就啟用 聲量連日飆 學者：傷林智堅選情

image source：FB/林智堅

文/陳宣懿

還在驗收中的新竹棒球場，新竹市政府坦承趕工出包，也讓新竹市前市長林智堅25日深夜臉書再度發文表示「關於新竹市立棒球場，我要再次跟所有關心棒球、喜愛棒球的球迷朋友致歉，讓你們失望了」；耗時6年斥資12億整建的新竹棒球場才啟用兩天，從「草皮區佈滿石頭」、「灑水器設計不良噴到球迷」、「女廁門鎖裝反」，到「觀眾席地板破洞」等問題，加上4位球員接連受傷，狀況不斷引爆球迷怒火，隨後中職宣布延賽，更換8月比賽場地。

新竹棒球場22日風光啟用，總統蔡英文親自𦲷臨，包括新竹市前市長林智堅、前副市長沈慧虹也一同參與開幕儀式，之後球場爭議狂燒，23日林智堅深夜急發文表示「責任由我一肩扛起」；「新竹棒球場」突然成了網路發燒名詞，連結幾天下來網路聲量如何？林智堅是否也跟著連動？

竹市前正、副市長接連致歉 新竹棒球場爭議聲量最高點

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/07/18～2022/07/24）統計，「新竹棒球場」近一週網路聲量趨勢，聲量最高點出現在7月24日，共123,410筆討論。主因是針對新竹棒球場缺失，林智堅為此道歉之後，新竹市前副市長沈慧虹24日，也在臉書發文表示「有缺失就改善，抱歉讓所有球迷朋友失望了。」桃園市前議員王浩宇則是進一步發文，替林智堅緩頰，認為棒球場像iPhone推出初期難免會不斷更新，而且很多問題都是要實際使用才會發現。王浩宇更進一步表示「新竹棒球場」味全龍有參與，很多事都是他們建議的，遭到質疑甩鍋給球團，引起網友熱議。

「新竹棒球場」事後補強 學者：選民可能認為都是為選舉

聲量第二高點則是出現在7月23日，共28,560筆討論。新竹棒球場整修耗費12億卻狂出包，先是硬體問題，女廁門裝反、看台區地板表面保護漆黏著力不足，開幕第一天民眾一踩就掉漆，再來是安全疑慮，樓梯警示燈裝反，且未在外側做防滑設計；而且自22日起內野紅土太軟不平整，導致味全龍張祐銘絆倒傷退、三壘手劉基鴻在手臂處理滾地球時，不規則彈跳傷到手指，到了23日味全龍球星「大師兄」林智勝賽前練習踩空跌倒，一度痛苦倒地不起；外野草皮過硬、石頭滿地，造成富邦悍將林哲瑄外野撲接受傷，從硬體到安全，怒火止不息，逼得林智堅趕緊道歉滅火。

對於林智堅道歉說要扛責，中國文化大學廣告學系教授鈕則勳認為，林智堅的論述有盲點虛無飄渺，未必有實際效果，而且他已經請辭新竹市長，這回又說要扛責，認為林智堅「不在其位若謀其政，並無正當性」，另外針對新竹棒球場不少缺失，鈕則勳也認為如果是事後補強，為什麼不一次搞定，選民可能會覺得就是為了選舉。此外，鈕則勳更直言棒球恐比論文更傷林智堅選情，因為棒球是台灣人最在乎的球類運動，

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新竹棒球場連動林智堅、沈慧虹 探索概念「落跑二人組」入列

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/07/22～2022/07/24）統計，「新竹棒球場」近三天網路探索概念觀察分析，網友們針對「新竹棒球場」相關新聞，包括「蔡英文、柯文哲、王浩宇、不禮貎鄉民團」都被列入。桃園市前議員王浩宇針對新竹棒球場多次發文，還拿iPhone比喻棒球場，引起網友熱議。臉書粉專「不禮貎鄉民團」也把砸了12億蓋的新竹棒球場對比，花8千萬興建的天母棒球場，發文酸「妳們還是回去蓋公園吧」。加上台北市長柯文哲則表示「工程誰蓋的誰負責，只是林智堅現在不在市政府」，也引起話題；至於總統蔡英文則是親自到棒球場見證第一場球賽，本身的議題帶動能力讓她也出現在探索概念。

另外敏感話題，包括林智堅及沈慧虹遭到點名「落跑二人組」，鈕則勳就表示「新竹棒球場」帶動的議題，除了林智堅之外，會連帶影響沈慧虹的選情，讓三腳督選情消長；不過新竹市議員陳建名則表示，「新竹棒球場」重新啟用，他看到臉書不少發文，沒有那麼多負面，但如果有缺失就要改善，而且市府沒有逃避，但現在已經被渲染成政治議題，透過「新竹棒球場」來操作選舉，刻意催毀林智堅，順勢傷害沈慧虹。





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新竹棒球場熱門關鍵字 「林智堅、球迷、球員」上榜

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/07/22～2022/07/24）統計，「新竹棒球場」近三天網路熱門關鍵字觀察分析，除了新竹、棒球場之外，包括「林智堅、球員、球迷、中華職棒」相關人都有上榜，至於場地缺失，像是「破洞、女廁、草皮、落漆、碎石、紅土」也都有被列入。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年07月18日至2022年07月24日。