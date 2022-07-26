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草皮神人解析「新竹棒球場鋪草皮問題」 網暴動：長知識

聯合新聞網／ 綜合報導
一名專業網友點出「新竹棒球場的草皮問題」，引發大批網友討論。圖擷自PTT
一名專業網友點出「新竹棒球場的草皮問題」，引發大批網友討論。圖擷自PTT

新竹市棒球場爭議不斷，新竹市前市長、民進黨桃園市長參選人林智堅也在臉書致歉，許多人也在討論「台灣棒球場與美國棒球場的差異」，有網友疑惑「為何美國棒球場草皮可以整齊的呈格子狀？」對此，有神人解答「跟除草機的刀片方向調整」有關。

一名網友在PTT發文提問，「為何美國的棒球場都會有格子狀，但台灣的草坪都沒有這種明顯的深淺痕跡？」對此，一名專業網友回應「運動草坪在台灣是一個很冷門的專業領域，從新竹棒球場鋪草皮的照片來看，就可以看出草皮施工有一堆問題」。

他指出，國外運動場草皮會有格子狀或帶狀顏色差異，原因是「除草機的刀片方向調整造成的效果」，運動草坪用除草機的刀片在割草時，除了會將設定高度以上的葉片割除外，還會順著固定方向把剩下的葉片翻轉壓折，這會讓一大比例的葉背朝向某個方向，因為多數草種葉子正面和反面的顏色不一樣，通常葉背較淺，所以如果在割完某一帶狀草坪後，反向割旁邊的帶狀草坪，那麼兩條帶狀草坪多數葉子的翻轉方向會相反，遠看這樣的差異就會造成色差，也就是一邊葉面向前比例較高，一邊是葉背向前比例較高。

原PO點出關鍵，「這樣的修剪需要特殊刀片和精確的方向控制」，如果用公園的揹式除草機，無法做出這樣的效果，另外草皮的均勻度，品質都要很高，才能做出這樣特殊的效果，這樣的養護成本會比一般景觀草坪高上數倍，所以也越來越多新的球場改用人造草坪。

他指出新竹棒球場的草皮問題，在於「競賽型運動草坪比起公園用草坪，在設計、施工、養護上都有更高的要求和規範，價格也因此高出數倍」，但新竹棒球場的草皮過小塊與不均勻，就可能會造成不均勻彈跳的狀況，雖然國內比較沒有像國外大片的草捲，但比施工照片好不少的草捲還是買得到，而且照片上「草皮運輸堆得太高或是亂堆，都會影響草皮品質」，光是這些基本都沒做到，應該也不會用光達或雷射測量平整度，至於下方的排水層和緩衝層、公共工程，通常看不到的部分更不樂觀。

貼文一出，引發網友熱議，有人直呼「太專業了」、「推專業」、「應該找你去蓋球場」、「長知識了」、「養草非常專業的，好的草皮就像地毯一樣」、「你是草皮商人嗎？」、「太強了，這是內行人」、「難道你是草皮系的！」

新竹棒球場 PTT

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