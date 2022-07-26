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新竹棒球場疏失12天前早預言？ 名嘴驚呼：我是「台灣阿南德」

聯合新聞網／ 綜合報導
新竹棒球場改建開放比賽後，負評不斷。記者許正宏／攝影
新竹棒球場改建開放比賽後，負評不斷。記者許正宏／攝影

新竹棒球場最近整修完工，卻接連爆出場地不佳導致球員受傷、廁所門鎖裝反等各種缺失，也被網友們質疑「驗收不確實」。資深媒體人何啟聖也在臉書指出林智堅爆發論文案爭議時，自己便曾指出「今日作弊，明日舞弊！」而新竹棒球場花12億整修成這副德性，若檢調今日真的啟動調查，自己豈不成了最新版的「台灣阿南德」！

何啟聖引用自己7月14日的貼文，當天為回應媒體人姚惠珍「若林智堅的的市政成績90分，為什麼現在大家一直糾結10幾年前的論文？」，何啟聖指出問題點在於「今日作弊，明日舞弊！」。有網友底下大表讚同「當時會為了一個學位而作弊，我怎麼能夠相信，以後不會為了其他利益而背信、貪污、賣國？」

而在何啟聖「台灣阿南德」貼文底下，許多網友也留言「先知，神預言啊！」、「不會查，也不敢查，查了就出大事了」、「金玉其外、敗絮其中的最佳寫照。」、「球員、球證都是我的人，你能拿我怎樣？」也讓何啟聖再度感嘆「我想這應該誰都料想的到吧！所以，民進黨，桃園真不換人？」

林智堅 新竹棒球場

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