林智堅5年前赴日考察福岡巨蛋 網起底名單：沒一個懂工程、運動

新竹市斥資近12億元重建的新竹市立棒球場出包，前新竹市長林智堅昔日的承諾不斷被外界挖出。一名網友貼出5年前「新竹市政府赴日本參訪考察報告」人員名單，引不少網友質疑「這名單一個工程、懂運動的都沒有」。

PTT網友發文指出，幾年前一群人（暗指林智堅等）赴日本考察福岡巨蛋，回台後整修舊棒球場，結果啟用幾天就停賽，並提問「雖然說都是世界上的棒球強權國家，可是考察了日本球場，怎麼蓋的卻是媲美古巴品質的球場，是不是有什麼誤會？」

另一名網友翻出2017年的一份「出國報告提要」，報告主旨為「新竹市政府赴日本參訪考察」，內容共69頁，名單則有林智堅市長等24位人員，他也注意到「去日本考察帶了一堆記者去」。

2017年「新竹市政府赴日本參訪考察報告」，名單有林智堅市長等24位人員。圖／取自新竹市政府官網

其他人批評「這名單一個工程、懂運動的都沒有」、「沒專業考察幹嘛，是去作秀順便旅遊的」、「146萬/24人，一個人花6萬，真高級」。也有人開酸「一定是去日本考察的經費不夠啦」、「其實是經費不足~如果是120億才會蓋好」。

當時林智堅於臉書以「新竹市棒球場新建借鏡『福岡雅虎巨蛋』」為題表示，在福岡軟銀鷹興行開發本部長安積研二的帶領下，他們走訪由日職人氣球團軟銀鷹經營的「鷹巢」福岡雅虎巨蛋，實地了解球場建築規劃、職業球團經營經驗。「除了專業的職棒空間配置，周邊也規劃商場、購物中心、美食街等設施；在這些細節中，處處可看見地方政府與職業球團相互配合，為城市行銷帶來嶄新契機」。