對比球員休息室「新竹12億被天母8千萬慘電」 網酸：市長已經落跑了

新竹棒球場開幕球員受傷，缺失問題不斷，引來負評如潮。日前，臉書粉專「不禮貌鄉民團」更貼出新竹、天母棒球場休息室對比照，直接以預算12億比上8000萬的成果，發現多花好幾十億的新竹球場品質堪憂，直言「已經不知道該怎麼吐槽了」，對比照片一出，網友們也紛紛留言狂罵。

臉書粉專「不禮貌鄉民團」貼出對比照，天母棒球場的球員休息室花了8000萬元整建，內有寬敞舒適的沙發座供球員休息，但反觀斥資12億改建的新竹球場球員休息室，一條長廊左右便是球員的折疊椅座位，空間不只狹窄，要身材魁梧的球員們在這裡活動更可能造成不便，觀眾席的地板更是「遍地開花」，掉漆掉滿地實在令人慘不忍睹。

粉專PO出照片後也不禁狠酸，「我已經不知道該怎麼吐槽了，花12億這樣的高預算，就蓋這種水準的球場出來？你們還是回去蓋公園吧」、「這種東西如果是當年郝龍斌蓋出來，大概早被酸爆了」。

網友們看了也直搖頭，「真的有花到12億嗎？」、「關鍵字出現，等等會有人來護航」、「你人民要懂得自主應變，自立自強啊！」、「市長已經落跑了，謝謝指教」、「民主很貴的，請感恩惜福且知足～」、「還以為是K書中心」、「是找了蓋公園的專家來幫忙設計的嗎？」、「新竹球場加了台灣價值，你不懂啦！」、「沒有對比沒有傷害」。