「剛推出最頻繁更新」王浩宇用iPhone比喻新竹棒球場 果粉突破盲點傻眼

新竹棒球場斥資12億元重建，本周開幕問題多多，不僅球員接連受傷，還爆出女廁門鎖裝反、外野看台鋪面破洞，引發外界高度關注，對此，民進黨前桃園市議員王浩宇以iPhone為例表示，「你知道最頻繁的更新通常是剛推出的幾個月嗎？」，並認為很多問題都要實際使用才會發現，此話一出，引發網友熱烈討論。

新竹棒球場負面評價不斷，王浩宇24日陸續在臉書表示，好的球場，不是第一天就是好球場。一個桃園球場，從Lamigo到樂天，球團投注了無數心力改善各項缺失，才成為可能，今天才是新竹球場的起點。

王浩宇透露，新竹球場有邀請味全球團參與興建，甚至開賽前還給球團試打，很多問題是實際開打才發現，當初球團也覺得堪用，沒認為需要更改場地。

同時他也以iPhone為例表示，當iPhone剛推出時最頻繁更新，「因為很多問題，都是要實際使用才會發現。怎麼不一次做完美？」

圖擷自 王浩宇臉書

此話一出，引發網友熱烈討論，「這個比喻感覺不太好，這個是有讓人受傷，可能還有生命安全危險…」、「蘋果更新的是軟體不是硬體」、「iPhone那叫優化，你連個廁所門都做不好跟我說這些五四三」、「iPhone更新不用錢，球場改善要追加預算，12億品質這樣算可以？」

不過，有人認為iPhone、新竹棒球場確實有需要定期更新的相似處，但不能拿來一同比較，「電子產品的硬體和軟體，本來就是日新月異，所以需要隨時更新，但像是重大建設這種一用基本上是十幾二十年的東西，應該不太能放在一起比較，而且現在是連建設的基礎都出了問題不是嗎？如果你說的是新建球場的『電子』軟硬體需要更新，那我覺得無可厚非，畢竟科技常常在更新，但基礎建設呢？」，指出王浩宇想得太簡單了。