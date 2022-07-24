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新竹棒球場問題 蔡其昌：有缺失就要改進

中央社／ 台中24日電
對於新竹市立棒球場開幕2天浮現的問題，身兼中華職棒大聯盟會長的蔡其昌接受媒體聯訪時表示，任何一個球場有缺失，就要改進。圖／聯合報系資料照
對於新竹市立棒球場開幕2天浮現的問題，身兼中華職棒大聯盟會長的蔡其昌接受媒體聯訪時表示，任何一個球場有缺失，就要改進。圖／聯合報系資料照

民進黨台中市長參選人蔡其昌今天到台中市傳統市場掃街拜票，對於新竹棒球場問題表示，新球場一開始容易有設施不良問題，台中洲際球場剛啟用時也是，有缺失就要改進。

蔡其昌今天由黨籍立委張廖萬堅及台中市議員林祈烽、陳淑華、何文海、張耀中等人陪同下，前往台中市西屯市場、南屯市場掃街拜票，沿途受到民眾及商家熱烈歡迎。

對於新竹市立棒球場開幕2天浮現的問題，身兼中華職棒大聯盟會長的蔡其昌接受媒體聯訪時表示，任何一個球場有缺失，就要改進，新球場一開始容易有設施不良等問題，例如台中洲際棒球場剛啟用時也發生動線、排水等問題，引發球迷及球員抱怨。

至於外界質疑是否與民進黨桃園市長參選人林智堅做切割一事，蔡其昌認為，做不好就要改，聯盟向竹市府租場地，只有租或不租的問題，不需要將事情泛政治化，面對球場缺失，也不須閃躲，會將球員及球迷意見向球團及竹市府反映。

在拜訪攤商過程中，蔡其昌表示，先前獲得民進黨徵召時就說過將會用最誠懇方式，用雙腳走遍台中每一個村里，親自跟每一名選民表達對城市的願景以及讓台中未來能夠大發展、大建設的理念，未來仍會持續一步一腳印走訪各地，也要感謝市場攤商及市民們給予他的支持與加油。

張廖萬堅說，今天陪同蔡其昌掃街過程中，攤商及市民朋友的反應都很熱情，以過去自己掃街經驗來說，能看出蔡其昌在市區也同樣擁有高支持度，相信未來一定會成功逆轉勝，翻轉停滯的台中。

蔡其昌 林智堅 民進黨

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