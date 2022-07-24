新竹球場3職棒好手受傷 謝龍介：南市應吸取教訓

新竹市立棒球場開打兩天，有3名球員受傷，味全龍劉基鴻被不規則彈跳球打傷手指，張祐銘跑壘跌倒，富邦悍將林哲瑄則是飛撲撞傷左肩。國民黨提名台南市長參選人謝龍介今天說，有網友分享近拍新竹外野草皮下的堅硬碎石，怵目驚心，他也提醒，南市府正在該亞太棒球村的成棒球場應吸取教訓，落實驗收。

統一獅迷謝龍介在臉書上，對3名受傷球員，以及兩隊隊職員用生命在打棒球致上敬意，也提醒務必保重。他說，在媒體上讀到味全龍投手廖任磊，說新竹球場投手丘「不及格」，紅土與黏土的比例不對，立刻勾起老獅迷的痛苦記憶，這嚴重起來，可能會終結選手生涯。

他說，2003年，統一獅的選秀狀元「小寶」曾翊誠，就疑似因為投手丘太硬，在投手丘上投到大腿骨折。那年，曾剛改成側投，第一次先發輸球，但沒有自責分，第二場丟到第六局骨折，雖然拿下勝投，卻養傷368天才復出比賽。「那是奇蹟，不是任何選手都能熬過來，一定要避免這樣的意外發生。」

謝龍介表示，台南球場過去也常被詬病，投手丘的土質太硬，鬆軟不穩定，近年來多虧統一獅球團用心經營，顯著改善。原來投手丘下方是水泥基座，投手丘是由磚頭堆高，再蓋上紅土，而且不能用常見的紅磚，一定要用未經窯燒的黏土磚，才能夠與紅土密合。

「這就是所謂紅土與黏土的比例問題，差一點就差很多」，他說，台灣承辦WBC等級的賽事，美國大聯盟甚至會專程派人來台處理。

「球場的設計、建造，日常維護，都是專業。」謝龍介說，不是今天蓋了兒童公園，明天就能來建造職棒球場。台南亞太棒球村總預算超過20億元，成棒主球場預定在明年完工，絕對要吸取教訓，落實驗收。