快訊

南港CITYLINK傳火警 民眾疑見燒肉餐廳排煙誤報

台北羽球公開賽／一局未失登頂！ 戴資穎4度封后寫賽史紀錄

廖家儀等紅燈遭後方車衝撞 「車頭全毀」傷勢曝光

新竹球場3職棒好手受傷 謝龍介：南市應吸取教訓

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
新竹棒球場剛啟用，有職棒球員受傷，謝龍介指男士正在蓋成棒球場，應吸取教訓。記者劉學聖／攝影
新竹棒球場剛啟用，有職棒球員受傷，謝龍介指男士正在蓋成棒球場，應吸取教訓。記者劉學聖／攝影

新竹市立棒球場開打兩天，有3名球員受傷，味全龍劉基鴻被不規則彈跳球打傷手指，張祐銘跑壘跌倒，富邦悍將林哲瑄則是飛撲撞傷左肩。國民黨提名台南市長參選人謝龍介今天說，有網友分享近拍新竹外野草皮下的堅硬碎石，怵目驚心，他也提醒，南市府正在該亞太棒球村的成棒球場應吸取教訓，落實驗收。

統一獅迷謝龍介在臉書上，對3名受傷球員，以及兩隊隊職員用生命在打棒球致上敬意，也提醒務必保重。他說，在媒體上讀到味全龍投手廖任磊，說新竹球場投手丘「不及格」，紅土與黏土的比例不對，立刻勾起老獅迷的痛苦記憶，這嚴重起來，可能會終結選手生涯。

他說，2003年，統一獅的選秀狀元「小寶」曾翊誠，就疑似因為投手丘太硬，在投手丘上投到大腿骨折。那年，曾剛改成側投，第一次先發輸球，但沒有自責分，第二場丟到第六局骨折，雖然拿下勝投，卻養傷368天才復出比賽。「那是奇蹟，不是任何選手都能熬過來，一定要避免這樣的意外發生。」

謝龍介表示，台南球場過去也常被詬病，投手丘的土質太硬，鬆軟不穩定，近年來多虧統一獅球團用心經營，顯著改善。原來投手丘下方是水泥基座，投手丘是由磚頭堆高，再蓋上紅土，而且不能用常見的紅磚，一定要用未經窯燒的黏土磚，才能夠與紅土密合。

「這就是所謂紅土與黏土的比例問題，差一點就差很多」，他說，台灣承辦WBC等級的賽事，美國大聯盟甚至會專程派人來台處理。

「球場的設計、建造，日常維護，都是專業。」謝龍介說，不是今天蓋了兒童公園，明天就能來建造職棒球場。台南亞太棒球村總預算超過20億元，成棒主球場預定在明年完工，絕對要吸取教訓，落實驗收。

謝龍介 台南市長 新竹 2022大選

延伸閱讀

影／台南市長選戰謝龍介打社福議題 黃偉哲批亂開支票

謝龍介支持度沒名嘴預估的多？學者：奇葩選戰打法「怪怪的」

南市府祭出老人健保補助 謝龍介：黃偉哲睡醒了

民調落後黃偉哲 謝龍介：沒有第二句話、只有加倍打拚

相關新聞

林智堅為新竹棒球場道歉 但落跑選桃園的他以何種身分扛責？

花12億重建的新竹市立棒球場日前啟用，沒兩天就「擊落」數名職棒球員造成傷害，新竹市前市長林智堅昨天深夜在臉書道歉，還稱「責任由我一肩扛起」，然而，已經辭去新竹市長、落跑去選桃園市長的林智堅，現在連新竹市民都不是，是要以何種身分去扛責任？難道要去球場當志工去外野草皮撿石頭嗎？跟衛福部前部長陳時中一樣，只會用嘴巴來負責，完全體現民進黨政府危機處理的優先順序「先爭功、再諉過」。

新竹球場3職棒好手受傷 謝龍介：南市應吸取教訓

新竹市立棒球場開打兩天，有3名球員受傷，味全龍劉基鴻被不規則彈跳球打傷手指，張祐銘跑壘跌倒，富邦悍將林哲瑄則是飛撲撞傷左...

新竹棒球場缺失惹眾怒 賴香伶：林智堅辭市長怎負責？

新竹棒球場斥資12億改建，卻遭爆女廁門裝反、外野地板掉漆，2天內造成3名球員受傷。民眾黨桃園市長參選人賴香伶表示，保障球...

新竹棒球場缺失 沈慧虹：相信市府會跟球團合作改善

新竹市立棒球場改建落成開幕，卻因工程品質與驗收堪慮導致問題百出，民進黨新竹市長參選人沈慧虹今說，她相信新竹市政府會跟球團...

新竹棒球場被罵翻 林智堅：所有責難到我身上

斥資12億重建的新竹棒球場剛啟用就導致球員受傷，新竹市前市長林智堅在臉書致歉，強調「責任由我一肩扛起」。林智堅今天表示，...

看新竹12億改建棒球場 彰化只5800萬好羨慕

新竹市政府花了12億元改建棒球場，卻因缺失百出，被罵到臭頭。縣立彰化八卦山棒球場去年9月也整修完成，花了中央及地方配合款...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。