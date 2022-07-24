快訊

獨／林智堅論文案 蘇宏達發內部信直指「醜聞」：依據法規毋枉毋縱

游泳真的能戴Apple Watch嗎？蘋果曝6危險動作 這1項最忽略

發布國家警報！上午8時32分台東近海規模5.2地震 最大震度4級

中職／新竹球場狀況多 球員工會呼籲：暫時停賽

聯合報／ 記者蘇志畬／新竹即時報導
新竹棒球場改建後重新開放，但問題一籮筐，攝影壕溝設置低矮，球員接界外飛球時有可能跌入壕溝中，記者也可能被球擊中。記者許正宏／攝影
新竹棒球場改建後重新開放，但問題一籮筐，攝影壕溝設置低矮，球員接界外飛球時有可能跌入壕溝中，記者也可能被球擊中。記者許正宏／攝影

新竹棒球場啟用後，2場中職賽事打完狀況連連，中華職棒球員工會今天也發出聲明稿，呼籲暫停於該場地安排賽事，「暫時停賽、安全優先」。

中職球員工會聲明稿如下：

有關新竹球場重建啟用後，場內設施引發安全疑慮一事，為確保球員工作環境安全，職棒工會在此誠摯籲請聯盟應考慮暫時停止於該場地之賽事安排，並於再次赴新竹棒球場辦理賽事前，積極與地方政府及球團溝通、著手改善，如有需要提供建議之處，除先前已蒐集並提供之意見外，本會亦能進一步提供相關改善建議。

回顧新竹棒球場之改建與場地安全議題，本會業於 2016 年拜會市府，盼主動讓主管單位理解球場使用者心聲。後有賴各界努力協助，啟動新竹棒球場重建。過程中本會雖未能實際參與重建案執行，但始終對本案抱持關注，並於近期多次向相關單位關心選手使用區域的進度及狀況。

而在今 (111) 年 7 月 15 日味全龍隊及台中成棒隊的實戰測試賽後，在有關場地安全與使用經驗部分，更主動啟動關心選手使用心得工作，彙整後回饋予聯盟及球團參考應用，其中包含紅土、草皮、照明等項目。惟或是礙於期程緊迫、調整成效有限，在新竹棒球場投入實戰後，相關場地狀況顯未有改善，以致多位選手因場地因素受傷。

對此，本會辦公室團隊深自內省，並於近兩日比賽前後多次向會員說明，主動針對監督力道不周，以致會員又須承擔職安風險一事表達歉意。同時，也對會員們承諾將會持續落實本會「協助會員主張職場安全」的責任，並正式將「暫時停賽、安全優先」之訴求提交予聯盟及球團，並重申本會對於保障球員安全出賽的重視。

近年職棒產業逐步成形，雖聯盟及球團場務專業人員配置及能力均有顯著提升，但新竹棒球場重建案的經驗也再次提醒我們，球場興建及改建的測試、調整、再至正式啟用的期程規劃必須更加嚴謹，使用者經驗的回饋必須更加重視。盼莫讓場地因素導致選手受傷或面對風險的狀況再次發生，也期待新竹棒球場能成為一座讓職棒球員們能安心踏上的榮耀舞台。

延伸閱讀

新竹球場問題 蔡其昌：我一貫立場 球員安全優先

新竹棒球場缺失多、選手受傷 8月賽事恐生變

中職／錯過3次後穩穩抓牢 羅力百勝入袋史上第4人

新竹棒球場惹議 張善政：竹市府要記錄趁機檢討

相關新聞

新竹棒球場斥資12億元重建 問題一籮筐

斥資近十二億元重建的新竹市立棒球場前晚開幕戰，被球員質疑「糟如古巴」，開幕兩天就造成三名職業球員受傷。民眾黨新竹市長參選人高虹安更直指，得標廠商巨佳營造曾有偷工減料、釀五死工安意外的不良紀錄，質疑新竹市府把關不力。市府昨晚說明，廠商遴選一切依程序辦理，遺憾不經查證重炒舊案。

新聞眼／球場門比論文門重傷害 林智堅新竹經驗待檢驗

斥資十二億元的新竹棒球場風光重啟，蔡英文總統親自為民進黨桃園市長參選人林智堅的「新竹政績」背書，但開打兩天造成三位職棒球...

中職／新竹球場狀況多 球員工會呼籲：暫時停賽

新竹棒球場啟用後，2場中職賽事打完狀況連連，中華職棒球員工會今天也發出聲明稿，呼籲暫停於該場地安排賽事，「暫時停賽、安全...

新竹球場問題 蔡其昌：我一貫立場 球員安全優先

中華職棒會長、立法院副院長蔡其昌今凌晨在臉書說，新竹球場問題，昨晚他和新竹市代理市長陳章賢通過電話，表達他一貫立場，就是...

【總編開箱】12億元棒球場缺失 衝擊恐怕遠大於林智堅論文門

一波未平，一波又起，民進黨桃園市長參選人林智堅的論文案尚未平息，新竹市立棒球場的風波又起，而棒球場對林智堅的殺傷力，恐怕不輸給論文門，甚至衝擊更為直接。

竹市棒球場缺失多 中職擬改賽程

新竹市立棒球場重建完工，但開幕賽缺失多，陸續出現三名傷兵。新竹市代理市長陳章賢昨致電中華職棒會長蔡其昌，蔡建議市府與味全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。