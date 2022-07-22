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特斯拉起火消防7小時狂灌10萬升水 罕見電動車火災竟成新難題

香港01／ 撰文／洪怡霖 成依華
圖為2022年6月美國一輛Tesla起火，幸無人傷亡，消防員花費大量功夫把火撲滅。圖／FB@Sacramento Metropolitan Fire District
圖為2022年6月美國一輛Tesla起火，幸無人傷亡，消防員花費大量功夫把火撲滅。圖／FB@Sacramento Metropolitan Fire District

台灣藝人林志穎7月22日駕駛其特斯拉（Tesla）Model X期間，不幸發生車禍電動車瞬間燃起猛烈火勢，幸他與兒子已獲救出。事實上，研究顯示電動車起火機率低，但一旦起火，卻要花費很大功夫才能撲滅，外國近年發生的電動車起火事件中，消防員往往要花費更多時間、且用水量是撲救傳統車火災的數倍甚至數十倍，成為消防部門的新難題。

美媒CNBC在1月初刊出文章講述，電動車火災屬罕見，研究顯示使用電池的電動車起火機率僅為0.03%，但一旦發生火災，卻是更難撲滅，原因是配備鋰電池的電動車會燃燒得更熱、更快，需要更多的水才能撲熄，且電池可以在火勢受初步控制後的數小時甚至數天後再度重新燃起，從而令人處於危險中。

美國案例曾用10萬公升水

2021年4月美國一輛Tesla Model S撞車後起火，消防隊派出8名消防員，共花費了7個小時才完成救火工作，用了10萬公升水。消防員要花費大量時間應對，也不利他們處理其他工作。

用水量可達40倍

2021年8月美國南部奧斯汀（Austin）一輛Tesla Model X起火後，救援人員表示用水量可以達到應對傳統車火災的40倍。

在2022年6月，美國薩克拉門托大都會地區消防局在Facebook推文稱，當地發生一宗Tesla車起火事件，無人傷亡。這部電動車3週前發生車禍、遭受嚴重損毀，於是送到報廢場準備報廢，但它突然起火，工作人員把火撲滅後，車內電池再度燃燒，即使把滅火物質直接塞進電池艙，車輛還是會因餘溫重新燃燒。

現場人員隨後決定挖一個小坑，把車放入坑內後再用水淹沒它，火勢才完全遭撲滅，當時估計用了4,500加侖（約1.7萬公升）的水。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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