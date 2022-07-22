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聽到爆炸聲！拉出林志穎後不到五秒 救命恩人：火勢立刻延燒駕駛座

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聽到爆炸聲！拉出林志穎後不到五秒 救命恩人：火勢立刻延燒駕駛座

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
救出林志穎父子的工人彭裕弘。記者陳俊智／攝影
救出林志穎父子的工人彭裕弘。記者陳俊智／攝影

藝人林志穎今天早上11點多開特斯拉Model X，載著兒子要去參加卡丁車比賽，不料卻在桃園蘆竹區中正北路自撞分隔島，車子立刻起火，一旁工地工人衝上前救出林志穎父子後，特斯拉車頭旋即陷入火海。

「已經目擊了，還聽到爆炸聲！」救出林志穎父子的工人彭裕弘說，當時根本全程目擊特斯拉自撞，聽到碰一聲後，趕緊跑過去看，當時車頭就有些微火勢，他趕緊先將小朋友拉出來，再將受困在駕駛座的林志穎硬拉出來。

彭裕弘說，從聽到爆炸聲到救出人，前後不到一、兩分鐘。當時車子撞到後沒人出來，他衝過去看將小朋友救下，接著跑到駕駛座看到還有點意識的林志穎，但他的腳被腳踏板卡住，只能硬拉他出來。

兩人救出後，特斯拉車頭旋即陷入火海。「小孩胸部有撞擊、大人的臉部、肩部、腳都有傷」彭裕弘說，小朋友被救出來後沒有哭鬧，緩緩說今天要去參加賽車比賽，沒得參加了；林志穎的臉則都是血，傷勢比較嚴重。

彭裕弘再度回憶，當時特斯拉自撞後，車上人都還沒拉出來，車頭就開始傳出爆炸聲，火勢也逐漸擴大，他趕緊救下兩人，救出來不到五秒，火勢就蔓延到駕駛座了。

林志穎（左）與老婆陳若儀（右）。圖／本報資料相片
林志穎（左）與老婆陳若儀（右）。圖／本報資料相片

林志穎 車禍 特斯拉

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