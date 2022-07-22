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林志穎疑未注意車前狀況自撞「酒測值零」路人見受困急救援

中央社／ 桃園22日電
林志穎開白色特斯拉撞分隔島起火。記者張裕珍／翻攝
林志穎開白色特斯拉撞分隔島起火。記者張裕珍／翻攝

警方今天說，藝人林志穎駕駛特斯拉疑未注意車前狀況自撞、車輛起火。林志穎酒測值零，林志穎和坐副駕駛座的兒子受傷，由消防送醫治療，暫無生命危險。

警方向中央社記者證實，經調閱監視器畫面，林志穎駕駛的特斯拉在車道迴轉後，以沒很快的速度往前行駛，但疑未注意車前狀況，自撞汽機車分隔島，車輛起火燃燒、車頭燒成廢鐵，細節仍待調查。

桃園市政府消防局表示，林志穎肩膀疼痛，6歲兒子胸部挫傷、脖子疼痛。

林志穎上午10時51分駕駛特斯拉行經桃園市蘆竹區中正橋時，不明原因撞上分隔島，特斯拉起火燃燒，受傷的林志穎父子被送往林口長庚紀念醫院治療。

長庚醫院說，暫無法說明，目前林志穎妻子及家人在醫院陪伴，傍晚林志穎經紀人及家人會在林口長庚舉行記者會說明。

現場民眾接受媒體聯訪表示，當時騎機車經過看到特斯拉起火、地上都是車輛零件，當他幫忙撿零件到路邊時，看見有路人正拉出受困車內的兒童，趕緊上前幫忙抬到路邊；林志穎右手似有傷勢，身上都是血跡。

此外，媒體也拍到熱心女子幫忙抱林志穎兒子上救護車擔架。

林志穎開白色特斯拉撞分隔島起火。記者張裕珍／翻攝
林志穎開白色特斯拉撞分隔島起火。記者張裕珍／翻攝

林志穎 車禍 特斯拉

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