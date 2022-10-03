「解凍格陵蘭」紀錄片授權非營利使用

由世界氣候基金會（World Climate Foundation ,WCF）主辦的全球生物多樣性峰會（World Biodiversity Summit）於今年9月21日在紐約曼哈頓舉行，《解凍格陵蘭》（Melting Greenland）紀錄片精華版受邀在峰會中進行全球線上首映，即日起歡迎各機關、企業、學校申請此一紀錄片授權，做爲非營利的環境教育教材。

「解凍格陵蘭」由計畫發起人歐萊德公司及重視氣候議題的聯合報系與願景工程基金會共同倡議，並獲得聯合國認可機構世界氣候基金會（World Climate Foundation ,WCF）與 RE100 Climate Group | CDP 共同支持，實地走訪格陵蘭拍攝紀錄片，在氣候變遷現場直擊，解讀這場攸關人類未來的氣候危機與解決方案。

此一紀錄片還將於2022年11月聯合國全球氣候峰會（COP27）中發表，歡迎各機關、企業、學校申請做爲非營利的環境教育教材。申請授權請掃描QR碼，後續將有專人為您服務。Google表單：https://reurl.cc/V1bpNY

2022「解凍格陵蘭Melting Greenland」紀錄片 《環境教育推廣精華版》https://youtu.be/-_kcaKTRSRU