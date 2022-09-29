快訊

冰原不再結凍...雪橇犬「30年少一半」 夏天被迫挨餓發出悲慘吼聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

暖化蝕冰原 雪橇犬30年少一半

聯合報／ 記者許詩愷梁玉芳／專題報導
博‧林思 (越野車行老闆、雪橇犬飼主) 如果沒有雪橇犬，人類不可能在格陵蘭存活至今。記者余承翰／攝影
博‧林思 (越野車行老闆、雪橇犬飼主) 如果沒有雪橇犬，人類不可能在格陵蘭存活至今。記者余承翰／攝影

六隻體型巨大的格陵蘭哈士奇不斷跳躍、低吼，興奮地期待奔跑。博‧林思一家人熟練為牠們套上韁繩，再綁住越野車準備出發。每天半小時，一趟十公里，這是博發明的訓練方式。明明經營著現代化車行，他卻深愛這項傳統文化。

冰原地質脆弱，不適合開車遠行，雪橇成了北極最常見的交通方式。但夏天的狗兒沒有事做，如今氣溫愈來愈高，天生披著厚重毛皮的牠們，懶洋洋躺在地上散熱。若飼主一不注意，甚至可能中暑而死。

即使冬天來臨，雪橇犬的需求也劇烈下滑。氣候變遷讓海面不再結凍、冰層融解，過去無法抵達的地區浮現山路，燃油車輛逐漸取代雪橇犬，很多人不再養狗。「過去卅年來，雪橇犬減少的速度太快了，全格陵蘭的數量少了將近一半」，博說。

光是當地第三大城伊魯利薩特，近年便有五千隻狗兒退休，多半安樂死。狗兒還得在夏天挨餓，才能維持冬天工作動力。此時人類一靠近狗場，牠們誤以為吃飯時間到了，發出討食吼聲。只要一隻狗開始吼叫，便會一傳十，十傳百，整座山谷回盪著悲鳴。

博住在氣候相對穩定的西西穆特，一家人是愛狗成痴，每天都來狗場陪伴他們飼養的數十隻雪橇犬。別人的狗兒受傷後，通常直接安樂死，他們則帶回家當成寵物照顧。

消逝中的雪橇犬生命與文化令博心痛。他想到，或許能讓狗兒搭配越野車，作為觀光使用，「我們的最終目標，就是讓雪橇犬在格陵蘭永續生存」。

博請女兒示範。只見十五歲的露卡和九歲的諾菈熟練操控油門，發出宏亮咆哮，命令雪橇犬出發。原本毫無精神的狗兒重獲新生，輕鬆拉動越野車，盡情跳躍。當姊妹停止加速，還會回頭望向她們，期待繼續奔跑。

「這是讓格陵蘭雪橇犬擁有未來的唯一方法」。博正在尋找適合的輕型電動車，當上坡費力時，可用馬達協助狗兒，既環保，又讓觀光客體驗雪橇犬拉車的樂趣。這樣，一整年都可以讓狗兒有事做。

格陵蘭伊魯利薩特（Ilulissat）一處狗場，沒有雪的夏天是雪橇犬的「暑假」，當地人會把雪橇犬養在狗場。夏天也會減少餵很量，雪橇犬一聽到車聲靠，以為食物來了，遍野犬嚎。記者陳靖宜／攝影
格陵蘭伊魯利薩特（Ilulissat）一處狗場，沒有雪的夏天是雪橇犬的「暑假」，當地人會把雪橇犬養在狗場。夏天也會減少餵很量，雪橇犬一聽到車聲靠，以為食物來了，遍野犬嚎。記者陳靖宜／攝影

雪橇犬是格陵蘭的重要文化象徵，但氣候暖化讓冰層融解，海面不再結凍使得雪橇犬的需求急遽降低，當地居民逐漸不再養狗，近年來數量已大幅減少。記者余承翰／攝影
雪橇犬是格陵蘭的重要文化象徵，但氣候暖化讓冰層融解，海面不再結凍使得雪橇犬的需求急遽降低，當地居民逐漸不再養狗，近年來數量已大幅減少。記者余承翰／攝影

歐萊德公司與聯合報、願景工程基金會共同關注氣候危機，此議題倡議者歐萊德完全不干預新聞選題與採訪寫作，確保新聞獨立性。

▍延伸閱讀：

世界盡頭的意外相遇 住在冰雪之地的人們

格陵蘭 越野 安樂死

延伸閱讀

解凍格陵蘭2／【北極見證人】固守北極站30年 2位科學家的觀測日常

解凍格陵蘭／採訪團隊前進格陵蘭 影音全記錄

解凍格陵蘭／「看冰往哪融」前進冰山 直擊氣候變遷最前線

鄰居驚喊「你家煙囪上有熊！」他衝出一看認出這漆黑龐然大物超傻眼

相關新聞

峽灣漂垃圾 塑膠微粒降落冰原

格陵蘭大海上滿是荒島峽灣，我們的遊艇不斷回繞尋找著淺灘，直到船長終於發現一處適合臨停的縫隙。他果決指揮學者群，「快從船頭...

「QIMMEQ」計畫 搶救雪橇犬

在人與狗為伴的歷史中，再沒有像格陵蘭雪橇犬曾經這樣牽動著部族的生死存亡。五千年前已是因努特人能在北極酷寒劣地存活下來的重...

暖化蝕冰原 雪橇犬30年少一半

六隻體型巨大的格陵蘭哈士奇不斷跳躍、低吼，興奮地期待奔跑。博‧林思一家人熟練為牠們套上韁繩，再綁住越野車準備出發。每天半...

家在融化 兒時冰雪記憶蒸發

在牧羊人庫努克•尼爾森家的一幀四十年老照片中，表兄賈思伯正趕著羊群，穿越家門前結冰的峽灣，五歲的尼爾森也走在冰上。遠方是...

解凍格陵蘭2／【北極見證人】固守北極站30年 2位科學家的觀測日常

晴朗高溫的夏日北極圈，科研跟補給工作的熱度，也達到一年的最高峰。許多科學家選擇康克魯斯瓦格科學家支持中心，當作進出研究格陵蘭冰原的重要據點。哥本哈根大學教授約根•佩德•史蒂芬森(Jørgen Peder Steffensen)展示團隊採集到的冰芯，冰芯是堆疊擠壓的氣候歷史線索，蘊藏千年前火山爆發的證據，都能讓當代人理解，氣候變遷帶給社會的艱鉅挑戰。

搶救格陵蘭 融冰用於水力發電

一九六二年，一家美國石油公司登載雜誌廣告，標題吹噓：「我們每天提供的能量足以融化七百萬公噸冰川！」這段歷史證明當時全球對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。