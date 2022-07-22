極地直擊採訪側記：共享嬰兒車、反戰旗幟 我在哥本哈根呼吸「人權」、「環保」

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願景工程／ 許詩愷
丹麥首都哥本哈根，一個「以人為本」的城市。記者陳靖宜／攝影
丹麥首都哥本哈根，一個「以人為本」的城市。記者陳靖宜／攝影

編按：歐萊德與願景工程基金會、聯合報系組成採訪團，共同飛往北極圈內的格陵蘭島拍攝氣候變遷紀錄片、製作專題報導。願景工程也推出「極地直擊隊」網站，即時分享LIVE採訪日記、格陵蘭二三事，並邀請讀者提問、參與採訪計畫。台灣時間7月16日，採訪團先踏上格陵蘭島的隸屬國——丹麥，寫下第一篇記者手記。

在丹麥首都哥本哈根要道上甚至設立自行車專用紅綠燈。記者陳靖宜／攝影
在丹麥首都哥本哈根要道上甚至設立自行車專用紅綠燈。記者陳靖宜／攝影

正式開始旅程的第一天，才短短一個上午，我就見識到什麼叫做「以人為本」的城市。在丹麥首都哥本哈根，隨處可見自行車道與停車格，不只居民用車，共享單車、嬰兒車與共享滑板車滿街跑，簡直不離「共享」和「減碳」兩字，要道上甚至設立自行車專用紅綠燈。

公車等大多數運具是電氣化的，連垃圾車都使用電動能源。記者許詩愷／攝影
公車等大多數運具是電氣化的，連垃圾車都使用電動能源。記者許詩愷／攝影

公車等大多數運具是電氣化的，連垃圾車都使用電動能源，幾乎每個大路口都安裝充電樁。這背後由高稅率所推動，例如對汽車徵收高額燃料稅；但台灣人仍然可從中學習，若真以2050淨零碳排為目標，我們該採取何種決心實踐？

高度標舉人權，這是另一件令我震驚的事。城市中滿天飄揚彩虹旗、烏克蘭國旗，台灣較少見的跨性別旗也不少。一些現代化的飯店、商場大門則使用電動旋轉門，這種設計不僅能促進建築物內的熱循環，減少耗能，更能讓無法推門的輪椅族、拐杖族等身障者自由進出。

共享單車、嬰兒車與共享滑板車滿街跑，哥本哈根的生活簡直不離「共享」和「減碳」兩字。記者許詩愷／攝影
共享單車、嬰兒車與共享滑板車滿街跑，哥本哈根的生活簡直不離「共享」和「減碳」兩字。記者許詩愷／攝影

大家從小都聽過「讀萬卷書不如行萬里路」吧？我直到今天才知道，原來一座城市真的有可能長成如此面貌。

坦白說，我完全無法把今天看見的景色連回台灣，畢竟經濟結構和社會民情差異太大。若我們為淨零採取激進政策，可能會犧牲經濟弱勢，也讓需要時間適應的民眾不進反退。

哥本哈根的每個大路口，幾乎都有充電樁供電動運具充電。記者許詩愷／攝影
哥本哈根的每個大路口，幾乎都有充電樁供電動運具充電。記者許詩愷／攝影

先進國家的畫面只是借鏡，不必奉為唯一圭臬，更不能照單全收，台灣必須走出自己的路，當個小國小民，也能是好國好民。

那麼，這趟旅程到底有什麼意義？我認為做不成哥本哈根、鹿特丹、斯德哥爾摩都沒關係。光是看看那些城市，發現這種生活不只是夢，地球上有那麼多人正過著環保、人權、經濟兼顧的生活，已足以慰藉。

解凍格陵蘭：極地直擊隊」活動網站

共享單車 願景 減碳 環保 格陵蘭 人權

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