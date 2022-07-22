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極地直擊隊行李開箱／摩羯座攝影師靖宜的極致標示！

願景工程／ 極地直擊隊後勤小隊／昱萱
靖宜準備前往格陵蘭的行李開箱照
靖宜準備前往格陵蘭的行李開箱照

行李開箱篇，是如果舉辦第一屆願景細心比賽，絕對是參賽者的攝影記者靖宜，細心、冷靜、效率與創意完美兼具！

（她果然也是第一個交這組開箱照的，嘻嘻🤭）

願景工程／提供
願景工程／提供

這次的主要任務就是帶回極地影像紀錄，甚至要在格陵蘭挑戰飛空拍機

靖宜的行李裡除了衣物跟基本用品外，幾乎全都是攝影器材，她說：「寧可預先多準備，也不能漏掉任何一丁點細節。」出發前一個月已在腦海裡預想數十種可能遇到的拍攝突發狀況，萬事都要預先準備planB！

願景工程／提供
願景工程／提供

願景工程／提供
願景工程／提供

（貓貓沒有要帶去，乖乖在家）

（所以照片中只是拍了行李的冰山一角而已）

（就問這咖都是器材的行李到底會多重...）

說是冰山一角但也是超級長的行李清單

衣物類：

適合長途跋涉的防水登山鞋

防風防水長褲、輕量羽絨外套

雪地登山健行用的防滑鞋套

兩雙據說終身保固萬年不臭的羊毛襪

防寒手套和羊毛帽

永晝地區旅行必備眼罩

保暖又擋風的魔術頭巾

器材類：

空拍機遙控器

手機用的迷你腳架

相機用的三腳架

萬能小閃燈

十幾張記憶卡

可以同時充電很多器材的延長線

錄音機，耳機，迷你麥，機頂麥克風

本次最大挑戰的空拍機

Gopro運動相機和防水殼

每顆都很重的空拍機電池

歐洲用的轉接插頭

最重要的相機，相機電池和兩顆鏡頭

行動電源、大容量行動硬碟

超多充電器和轉接線

用品類：

不銹鋼鋼杯

隨身好攜帶的速乾毛巾

30包即溶咖啡（重度咖啡成癮者必備，一天要喝兩杯才夠）

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空拍機 極地 格陵蘭 環保

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