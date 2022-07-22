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極地直擊隊行李開箱／摩羯座攝影師靖宜的極致標示！
行李開箱篇，是如果舉辦第一屆願景細心比賽，絕對是參賽者的攝影記者靖宜，細心、冷靜、效率與創意完美兼具！
（她果然也是第一個交這組開箱照的，嘻嘻🤭）
這次的主要任務就是帶回極地影像紀錄，甚至要在格陵蘭挑戰飛空拍機。
靖宜的行李裡除了衣物跟基本用品外，幾乎全都是攝影器材，她說：「寧可預先多準備，也不能漏掉任何一丁點細節。」出發前一個月已在腦海裡預想數十種可能遇到的拍攝突發狀況，萬事都要預先準備planB！
（貓貓沒有要帶去，乖乖在家）
（所以照片中只是拍了行李的冰山一角而已）
（就問這咖都是器材的行李到底會多重...）
說是冰山一角但也是超級長的行李清單
衣物類：
適合長途跋涉的防水登山鞋
防風防水長褲、輕量羽絨外套
雪地登山健行用的防滑鞋套
兩雙據說終身保固萬年不臭的羊毛襪
防寒手套和羊毛帽
永晝地區旅行必備眼罩
保暖又擋風的魔術頭巾
器材類：
空拍機遙控器
手機用的迷你腳架
相機用的三腳架
萬能小閃燈
十幾張記憶卡
可以同時充電很多器材的延長線
錄音機，耳機，迷你麥，機頂麥克風
本次最大挑戰的空拍機
Gopro運動相機和防水殼
每顆都很重的空拍機電池
歐洲用的轉接插頭
最重要的相機，相機電池和兩顆鏡頭
行動電源、大容量行動硬碟
超多充電器和轉接線
用品類：
不銹鋼鋼杯
隨身好攜帶的速乾毛巾
30包即溶咖啡（重度咖啡成癮者必備，一天要喝兩杯才夠）
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