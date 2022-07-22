極地直擊隊行李開箱／生活北七與工作精靈的反差萌主編玉芳

你們沒看錯，行李照右下角就是電蚊拍沒錯。

據說格陵蘭夏天有巨蚊！！

主編玉芳帶了電蚊拍，準備在格陵蘭修煉成捕蚊大師。

願景工程／提供

縱橫新聞界多年的玉芳，是業界著名的文字才女，並有多次出國採訪經驗，耳聞格陵蘭當地蔬果不多、飲食可能不慣，預先訂了多家品牌的營養口糧，但還沒出發前就吃完了，只能再訂一次。（感恩讚嘆現在網購的出貨效率）

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原以為玉芳可以輕鬆成為這次極地直擊隊的領頭羊，殊不知兩個月前，她因義氣相挺，打算抽面紙給傷心的朋友擦淚，但又懶得起身，用椅子滑行結果不慎翻椅，傷及右肩，至今仍積極復健中。

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不過，大家別擔心，玉芳右手能舉起的幅度慢慢進步中，而且她這次帶了兩位年輕隊員同行，一位細心至極（酷酷攝影師靖宜）、一位貼心著稱（多功能暖男詩愷），相信兩位都能扮演玉芳的左右手。玉芳就安心的畫極地風景速寫送給讀者們吧！

目前比較需要擔心的，是距離出國剩兩天，但玉芳的行李都還沒裝箱，讓我們為她的行李進度～加油加油加油！

玉芳的行李努力減量清單

輕量外套

帽子、耳罩

拇指外翻用的很貴登山鞋

防蚊網、電蚊拍

國產地瓜營養棒

果乾

燕麥粥

圖案上沒有動物圖案的泡麵（怕有動物圖案被丟掉，花雕雞只能忍痛割捨）

鈦泡麵碗（最奢侈投資，可以買30包中等泡麵）

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