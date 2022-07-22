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極地直擊隊行李開箱／多功能暖男詩愷

願景工程／ 極地直擊隊後勤小隊／昱萱
詩愷準備前往格陵蘭的行李開箱照
詩愷準備前往格陵蘭的行李開箱照

願景不能沒有他！會寫、會拍、會剪片、Po文常常獲得高流量是願景專題的重要曝光管道，還身兼Podcast製作人跟報獎達人，十八般武藝樣樣精通堪稱超強工具人，另外他也是搬家達人，因為各種原因常常搬家（瀏覽器眾多分頁裡永遠都有591租屋網），想必對於物品整理非常熟稔，打包行李完全不是問題。

願景工程／提供
願景工程／提供

上篇有說到主編玉芳右肩受傷，但超罩的隊員們就是她的安全感來源，詩愷身為全才優質青年，又貼心樂於幫助有難的同事，讓玉芳不禁大讚：「有了詩愷這支右手，我左手都可以砍了。」（小編：欸不是這樣的吧！）

願景工程／提供
願景工程／提供

面對即將到來的極地遠行，詩愷稱自己是沒有離開過亞洲的囤物癖人類，生活不能沒有網路和電力，如今一飛就飛去北極圈，目前最擔心抵達機場才發現登山背包必須托運。

行李中最搶眼的莫過於Switch，累積很多遊戲存檔但都沒時間破，想必這次出國也不會有時間，我們且當它是護身符般的存在吧！另外，還有一本偶爾拿起來翻，卻沒有認真讀完的工具書：報導的技藝，結果拍完這張照片後覺得好重，最後又放回書櫃上...

最後詩愷想說：「我其實很怕搭飛機，拜託大家幫我祈禱平安回台！！！」

詩愷的行李清單：

願景工程／提供
願景工程／提供

表面上怕極地寒光，其實只是找藉口買的遮陽帽

毛帽與手套（戴著能滑手機那種）

野外用一次性急救毯、指南針與口哨（處女座的未雨綢繆）

快篩劑、N95口罩

各種衛生用品和生財工具

相機電池錄音筆、Westone UM Pro 30耳機

水壺、某台中知名咖啡店推出的玉山貼紙

來自淘兒唱片的迷彩軍綠證件夾

以上物品配色以各種藍、軍綠、米褐、黑白與深橘為主，很講究吧😉

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