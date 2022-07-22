極地直擊採訪側記：向格陵蘭冰川攝影師取經 完成首飛！

編按：歐萊德與願景工程基金會、聯合報系組成採訪團，共同飛往北極圈內的格陵蘭島拍攝氣候變遷紀錄片、製作專題報導。願景工程也推出「極地直擊隊」網站，即時分享LIVE採訪日記、格陵蘭二三事，並邀請讀者提問、參與採訪計畫。旅程第二天，採訪團搭上格陵蘭航空的班機，降落在格陵蘭島上，近距離接觸壯麗冰川。

行程緊湊，帶著六個小時的時差，今天從丹麥直接飛往格陵蘭西部的「Kangerlussuaq（康克魯斯瓦格）」，這裡有格陵蘭最大的國際機場，是唯一能夠起降大型長程飛機的機場，也是多數國際旅客、研究學者前往格陵蘭的必經之地。

下飛機後緊接著的第一個格陵蘭的在地行程，就是前往距離Kangerlussuaq一個小時車程遠的「Russell Glacier（羅素冰川）」，也是此次採訪行程中能夠步行前往近距離觀賞的冰川景點。

願景工程／提供

今天的格陵蘭不冷，氣溫18度就像台灣的春天一樣舒適，我們只穿了短袖上衣加上風衣外套就足夠保暖。搭乘當地嚮導Adam Lyberth的吉普車，車子駛離機場不久後，周遭就只剩下自然景色，高低起伏的坡地與遠處高聳的岩石山壁。

抵達冰川附近的停車點後，一下車就能看到遠處在山後方一片亮白色的冰川。我們繼續沿著河道的方向前進，還要再步行45分鐘才會抵達冰川的邊緣，是伸手就能拿起觸碰到河裡碎冰的距離。

願景工程／提供

嚮導Adam Lyberth是格陵蘭土生土長的在地人，是長期帶團觀賞羅素冰川行程的資深嚮導，也是長期用空拍機紀錄羅素冰川崩落的攝影師。他是一位揹著底片相機，非常親切可愛的老先生。

「這裡昨天才發生過崩落。」他秀出昨天同一位置錄下的冰山崩落影像，和我們分享羅素冰川的過去到現在，並指著冰川後方的綠色山頭，告訴我們：「那裡在五年前還是白色的，但是現在已經看不到冰了。」

羅素冰川的淡綠色山頭。記者陳靖宜／攝影

這次的解凍格陵蘭計畫，團隊成員們準備了共四台空拍機。我們每個人都是第一次在極地執行空拍任務，很擔心劇烈的天氣變化、高空寒冷等因素，導致電池無法作用，空拍機失靈而飛不回來。

唯獨最後空拍機返航降落前，玉芳在旁邊喊著「降肉～降肉～」，接著飛機就掉進樹叢裡了。記者陳靖宜／攝影

今天全團將四台空拍機都帶上了！一方面是不能錯過這個天氣溫暖又靠近冰川邊緣的機會；另一方面也是讓空拍機暖個身、熟悉一下格陵蘭的飛行狀態。同行的另外三位攝影師，都是比我資深太多太多太多的飛手，步行路上也一直鼓勵我「勇敢去飛」（笑），還特地傳授超好用的「快捷鍵密招」，真的是給我非常多信心，讓我的格陵蘭「首飛」順利達成。

「解凍格陵蘭：極地直擊隊」活動網站