省電費不敢調低冷氣溫度？ 醫揭最適溫度「太熱等於白睡了」

炎炎夏日，有時晚上熱到難以入眠，想要開冷氣或者調低空調溫度，卻又擔心電費支出攀升，讓人左右為難。不過日本腦科醫師梶本修身認為，若是沒有在適當的溫度中就寢，反而容易影響睡眠品質。

根據日本媒體「集英社オンライン」報導，梶本指出，如果在炎熱的環境下睡眠，大腦會為了讓身體降溫，不停做出吐氣、排汗等等指令。也就是雖然睡著了，但自律神經卻完全沒有休息到，使得睡醒了仍有疲勞感。

梶本分析，透過睡眠恢復疲勞的效率，端看「品質x時間」。雖然節省能源也很重要，但如果在炎熱的環境下入睡，效率也會大打折扣。反之，只要睡眠品質夠好，那麼就算只睡6小時，也比品質糟糕的8小時還更能恢復疲勞。過去在沒有冷氣的時代，人類平均壽命大約只有60歲左右。隨著冷氣的普及，人類平均壽命也出現顯著的提升。

而一般人大腦最舒服的溫度，大約落在22至24度左右。不過身體的耐寒度與肌肉量相關，所以每個人適應的溫度也不同，很可能無法承受這樣的溫度，因此最好挑選厚度適當的棉被保暖，才是適當的睡眠方式。