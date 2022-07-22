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全台熱爆！冷氣開幾度才夠涼？ 網曝這溫度配1物最省電

聯合新聞網／ 綜合報導
連日高溫，民眾大喊沒有冷氣不行。記者黃仲裕／攝影
連日高溫，民眾大喊沒有冷氣不行。記者黃仲裕／攝影

太平洋高壓持續發威，連日天氣都相當高溫炎熱，昨（21）日花蓮玉里出現40.7度高溫，刷新今年最高溫紀錄，中央氣象局提醒，今日到週末會越來越熱。PTT網友討論「現在冷氣開幾度？」不少網友認為，24到26度是最合適的溫度，有網友建議，「26度加電風扇比較省電也夠涼」。

氣象局針對18縣市發布高溫資訊，今日臺北市、新北市盆地，宜蘭縣地區，花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。桃園市、臺東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市地區、嘉義市地區，新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

有網友在PTT發問「各位現在冷氣開幾度？」並表示，「現在這種天氣沒開冷氣真的會熱死，我現在開23度有點冷的說」。

不少網友都認為冷氣開24到26度左右最恰當，有人留言「24不能再高了」、「25+電風就會冷了」、「26，有人要上班再調25，睡覺也25」、「白天23、24 晚上25、26、27」、「辦公室23～24，在家28～29」、「新買的26度好冷」。

許多網友都認為冷氣不需調太低溫，只要搭配電扇就會足夠涼爽，留言「28+電風扇就很冷了」、「26加電扇，很冷」、「27+電扇，26太冷」、「建議大家26加電風扇，聽說比較省電」、「26＋電風扇最小速，夠涼爽」。

高溫 PTT 冷氣

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