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攜帶式風扇未必能消暑？一關鍵若疏忽「反增中暑風險」
天氣越來越炎熱，有些民眾在外出時，會使用攜帶式的小型電扇吹風，讓自己能夠涼爽一些。然而在使用攜帶電扇時，卻也可能造成一些危險狀況，需要多加留意，避免越用越糟。
根據日本媒體「オトナンサー」報導，人體平常炎熱流汗時，會因為汗水的蒸發，稍微起到降溫的作用，因此流汗也可說是人體自動降溫的一環。但如果使用風扇吹風，汗水就會急速乾燥，使得本來降溫的作用消失。
此外，雖然吹風可以感到涼爽，但也可能因此忽略了水分補充，結果反而出現脫水和中暑症狀。而如果室外氣溫過高，那麼即使利用風扇，吹出來的也都是熱風，反而會讓人感到更加炎熱。特別是脖子的溫度，和是否中暑息息相關，如果一直讓脖子吹著熱風，容易增加中暑的風險。
報導指出，如果天氣實在過於炎熱，就要認知到即使利用攜帶式風扇，也很難發揮效果。重點還是在盡可能找尋涼爽的地方，別在高溫中暴露太久，並且少而多次的補充水分。若要使用攜帶式風扇，可以一起準備裝水的噴霧，在人體吹風處噴水保持濕度。
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