攜帶式風扇未必能消暑？一關鍵若疏忽「反增中暑風險」

全台用電量在7月20日、21日連2天刷新歷年紀錄再平紀錄，主要就是因為熱浪來襲，不僅台灣廠商特高壓用電量大增，服務業、民眾居家用電也因天氣炎熱增加小量用電。雖然用電量飆高，供電狀況卻相對平穩，與之前在4月、6月都分別出現夜尖峰備轉容量率掉到4%以下的狀況大相徑庭。紓解供電壓力的關鍵因素...

2022-07-22 11:10