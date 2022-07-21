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裝甲564旅事故士兵搶救不治 蔡總統深感哀痛不捨

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
今早陸軍裝甲564旅事故，蔡總統深感哀痛不捨，指示國防部全力協助家屬後續治喪事宜，務必徹底釐清事故原因。圖／聯合報系資料照
今早陸軍裝甲564旅事故，蔡總統深感哀痛不捨，指示國防部全力協助家屬後續治喪事宜，務必徹底釐清事故原因。圖／聯合報系資料照

總統府發言人張惇涵今天晚上表示，今早陸軍裝甲564旅事故，遭戰車壓傷之全姓士兵雖經醫療單位全力搶救，但至為不幸仍宣告不治。蔡總統深感哀痛不捨，指示國防部全力協助家屬後續治喪事宜，務必徹底釐清事故原因。蔡總統亦指示國軍醫院全力照護仍在住院的士官，給予最好的照顧。

【中央社台北21日電】

總統府發言人張惇涵今天晚間表示，今早陸軍裝甲564旅發生事故，受傷的全姓士兵雖經醫療單位全力搶救，但至為不幸仍宣告不治。總統蔡英文深感哀痛不捨，指示國防部全力協助家屬後續治喪事宜，務必徹底釐清事故原因。

陸軍第八軍團裝甲564旅進駐屏東三軍聯訓基地演訓，今天上午進行CM11戰車鑑定，蔣姓士官、全姓士兵遭砲管撞擊，全姓士兵重傷，到院前沒有意識，有心跳、血壓，轉院至國軍高雄總醫院搶救仍回天乏術，家屬晚間決定讓全姓士兵裝著葉克膜，由家屬接回南投老家後宣告不治。

張惇涵表示，總統也指示國軍醫院全力照護仍在住院的士官，給予最好的照顧。

總統府發言人 張惇涵 陸軍

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