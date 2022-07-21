戰車副車長遭砲管重擊命危 家屬同意放棄急救「留一口氣送回老家」

日前進駐屏東三軍聯訓基地展開基地仁壽營區的陸軍裝甲564旅，今天上午8時執行CM11戰車鑑定保養作業時，1輛戰車疑因砲塔穩定系統異常，致砲身不正常運動， 突然撞擊2名士官兵，釀成1傷1死憾事；在車外的下士蔣晨鈺被砲管擊中腹部受傷，在車內的士兵全若堯遭砲尾環旁的配重板撞擊昏迷，裝葉克膜轉送國家高雄總醫院搶救，因出現缺血性腦病變，晚上近7時家屬同意放棄急救，留最後一口氣返回南投老家。

陸軍8軍團564四旅今天上午執行靜態的戰車鑑定保養，準備8月初的聯勇操演；其中一輛疑似因砲身不正常運動，導致砲身不正常轉動，在車外站在砲管前的25歲副車長蔣晨鈺，腹部遭砲管撞擊受傷，幸意識清楚；在車內的24歲裝填手士兵全若堯，被砲尾環旁的配重板撞擊昏迷，一度失去呼吸心跳，經搶救後恢復意識心跳，2人均轉送國軍高總醫院。

蔣晨鈺是志願役下士，意識清楚，右側腹部挫傷及擦傷約8公分；全若堯是4個月的義務役士兵，家住南投，今年4月13日入伍，5月17日分發裝甲564旅，還有13天退伍；高雄國軍總醫院醫療部主任陳東源表示，全在恆春恢復心跳急送枋寮醫院並裝葉克膜，轉到國軍總醫院診斷是心肺壓迫性挫傷，造成肋骨骨折，合併複雜性氣血，且因血壓掉太久，瞳孔已放大，靠葉克膜續命中；因病況很不樂觀， 家屬忍痛接受不治的事實，同意放棄急救，晚上近7時載返南投老家。