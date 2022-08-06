網PO裴洛西害自家文旦滯銷 女子報警稱帳號遭盜用

基隆警方今天表示，一名女子聲稱PTT帳號遭盜用發表「因美國聯邦眾議長裴洛西訪台後，害自家原本銷往中國的文旦滯銷」假訊息。女子已委託家人報警處理。

裴洛西（Nancy Pelosi）來台訪問後，網路論壇批踢踢實業坊（PTT）先是有網友發布「政府花費新台幣9400萬元找公關遊說裴洛西訪台」的假訊息。經帳號原有者張姓男子聲稱帳號遭盜用，已在宜蘭報警處理。

近日PTT又有一則貼文指「因裴洛西來台，中國宣布制裁，害自家種植的文旦滯銷，沒辦法賣去中國」。基隆警方表示，昨天下午接獲史姓男子報案指稱，此帳號是他女兒在使用，但女兒在美國工作，近日並未在PTT發文，女兒看到這篇發文後，懷疑有人盜用帳戶，散布假訊息。

警方指出，承辦員警已依刑法妨害電腦使用罪受理，全案移交基隆市警察局第四分局偵查隊偵辦。