同樣被中國報復下禁令 為何食品業沒在怕、農民好焦急？

摘要 1.食品業者爆料，中國禁止台灣加工食品進口，除了報復裴洛西訪台，另一個原因流傳是4月曾要求業者保證未受核廢污染，但很多人根本沒注意該行政程序。 2.食品業者被禁不像農民著急，因為外銷中國業務占比不到5%，且加工食品保存期限較長，有足夠時間因應庫存和銷量變化。 3.過去台灣部分品質不佳的農產品，透過兩岸政治紅利賣到中國，現在被以品質為由禁止，業者經營中國市場應比照其他市場標準，才能降低風險。

8月2日傍晚，美國眾議院議長裴洛西確認訪台，睽違25年再有美國政壇重量級人士來台，全台洋溢歡欣氣氛的同時，台灣超過1,400個食品業者卻陸續接到通知——商品被中國暫停出口。

「大概晚上7點多，代理商打電話通知我們出問題了，我趕快上網查工廠登記證號，才發現從『有效』變成『暫停進口』……。老實說，我還是不知道怎麼回事。」這名外銷中國超過10年的食品業者說，他與另外2家代工廠一起為某個歐洲品牌製造同1支產品，外銷中國，這回，2家被禁，另一家卻能出貨，「抓不到規則」。

似曾相識的情景，從2020年3月開始上演，兩岸政治氣氛漸趨緊張後，先是趕在鳳梨收成季節前禁止進口，接著是釋迦、蓮霧、石斑魚等，外銷中國占比超過整體外銷量「9成」的農產品，陸續以驗出有害生物為由，被禁止進入中國市場。

經歷無預警被禁後，許多農民驚覺政治紅利消退，「以前沒人在乎你噴什麼藥，如果兩岸關係好，出什麼都沒關係，」過去專做中國外銷生意的陳姓鳳梨農坦言，轉向經營日本、香港市場，才讓他從頭把關用藥、施肥，學習採後處理。

中國禁我食品真相？

除裴洛西，還有未繳「核食聲明」

也許，過去部分農產品被禁，的確是品質不穩定，讓中國師出有名。但為何這次連加工後的食品也遭殃？業者私下表示，同業間流傳，很多人沒把行政程序當一回事。

這名業者解釋，今年4月，中國海關總署官網發出公告，要求銷售食品到該國的業者必須填寫「核食聲明」，保證該產品未受核廢污染。

「其實就是行政程序，但它版面弄得很小，很多人沒注意到，」該名業者與同業討論後發現，當時未繳交書面聲明者，不給補件就被禁，迄今尚未宣布補件機制。

但，相比禁止農產品出口時，農民急得跳腳，這回食品業者卻顯得老神在在。

原因有3：

第一，食品是內銷產業：盤點外銷受阻的食品大廠，中國業務占比相對低，例如：泰山、福壽、乖乖等知名業者，外銷中國業務占比皆不到5%。味全，統一等上市企業，則早在中國當地設廠製造，不受本次進口禁令規範，影響範圍小。

第二，正值食品業旺季：每年中元普渡，是食品業大事，業績約占全年3成，甚至因此帶動類股上漲。此刻國內業績正熱，占比低的外銷事業受阻，影響更小。

第三，食品保存期限長：食品經過加工，保存期限較長，不像生鮮農產品等不了，得盡快送上消費者餐桌，即使此刻稍微耽擱，補件後還是能照賣，不受影響。

被禁農產續增，企業救不完！

提升品質外銷才是正道

但，食品業不受影響，不代表台灣人能高枕無憂。8月3日一早，中國政府加碼宣布禁止柑橘類水果、白帶魚、竹莢魚進口，這立刻讓農民繃緊神經，甚至，前一天只以書面回覆的農委會，也立刻由主委陳吉仲召開記者會說明。

主因是，此刻正是台灣檸檬產季，外銷量100%送往中國；8月開始，則是文旦柚的產季，68%外銷量也得仰賴中國市場吃下。白帶魚亦是100%外銷量靠中國。

陳吉仲坦言，倘若上述農產品輸中全停擺，估計會造成8億元損失，將發出農遊券促進國內消費，亦尋求企業協助加工消化。

然而，每次面臨危機都找業界江湖救急，並非正途。就有業者私下表示，「每次農委會派任務，去現場一驗，用藥常超標啊，管理根本不行……，說白了是虧本收購。」

盤點接連數次危機，其中固然有政治因素干擾，但不可諱言，部分產品的品質不到位、申請不確實等狀況頻仍，確實給予有心人士借題發揮的空間。

擁有14億人口的中國市場很誘人，但，連續數次經驗顯示，想跟中國做生意，別再寄望政治紅利。在兩岸關係不再甜蜜的此刻，業者經營中國市場得比照其他市場的標準，照規矩來，把自己能控制的風險降低，才能確保長治久安。

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