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大陸軍演永安漁港影響小 漁民憂禁出口整體魚價下跌
美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi，或譯裴洛西）訪台，引起大陸反制，今中午12時許在台灣周邊展開軍演，桃園中壢漁會總幹事黃德汶表示，現在並非魚季，加上永安漁港漁船都在離岸3海哩附近捕魚，影響不大。
大陸軍演引發關注，首當其衝的是漁民，黃德汶指出，這個季節並非魚季，因此沒什麼船隻出海捕魚，加上永安漁港鮮少遠洋船隻，且魚場豐富因此漁船都在離岸3海哩附近捕魚，影響甚小。
至於昨大陸禁止我國出口竹筴魚、白帶魚到對岸，漁民會不會生計受影響，黃德汶說，中秋節過後永安一帶以午仔魚、白鯧等為主要捕撈魚種，不過這些魚內銷為主，因此不太會有影響。
張姓漁民表示，雖然永安不補這類魚種，但大量無法外銷的魚類，供大於求可能會間接影響整體魚市價格下跌。
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