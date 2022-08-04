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中共軍演「蘇澳3天漁損約5000萬元」 漁民苦當放颱風假
蘇澳區漁會今天表示，中國在台海周邊軍演，蘇澳當地約有200艘漁船暫時3天不出海，漁獲經濟損失約新台幣5000萬元。
中共解放軍中午起於台灣周邊6海域進行軍事演訓行動，其中範圍包含台灣東北方海域。
蘇澳區漁會總幹事陳春生告訴中央社記者，中共在台灣東北方軍演的海域目前正是漁民捕撈透抽、竹筴魚與鯖魚產期，但受中共軍演影響，蘇澳地區約有200艘漁船暫時3天不出海，漁獲經濟損失約5000萬元。漁民們只能苦中作樂當颱風假。
他說，蘭陽漁業電台近日每2個小時會播放1次演習訊息，提醒還在附近海域作業的漁船注意。
宜蘭縣漁民權益協會理事長吳逢春說，他的漁船1天要聘請5名外勞，如今無法出海作業，1天的人事花費就要損失6000元，不知找誰討回。
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