快訊

共軍對台周邊海域發射11枚東風導彈 總統府發聲了

頂新油品事件和解 統一獲頂新1.7億元賠償金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中共軍演「蘇澳3天漁損約5000萬元」 漁民苦當放颱風假

中央社／ 宜蘭縣4日電
受中國在台海周邊實施軍演影響，宜蘭蘇澳約有200艘漁船暫時3天不出海，漁獲經濟損失約新台幣5000萬元。圖為蘇澳漁船4日在港口整補情況。（讀者提供）中央社
受中國在台海周邊實施軍演影響，宜蘭蘇澳約有200艘漁船暫時3天不出海，漁獲經濟損失約新台幣5000萬元。圖為蘇澳漁船4日在港口整補情況。（讀者提供）中央社

蘇澳區漁會今天表示，中國在台海周邊軍演蘇澳當地約有200艘漁船暫時3天不出海，漁獲經濟損失約新台幣5000萬元。

中共解放軍中午起於台灣周邊6海域進行軍事演訓行動，其中範圍包含台灣東北方海域。

蘇澳區漁會總幹事陳春生告訴中央社記者，中共在台灣東北方軍演的海域目前正是漁民捕撈透抽、竹筴魚與鯖魚產期，但受中共軍演影響，蘇澳地區約有200艘漁船暫時3天不出海，漁獲經濟損失約5000萬元。漁民們只能苦中作樂當颱風假。

他說，蘭陽漁業電台近日每2個小時會播放1次演習訊息，提醒還在附近海域作業的漁船注意。

宜蘭縣漁民權益協會理事長吳逢春說，他的漁船1天要聘請5名外勞，如今無法出海作業，1天的人事花費就要損失6000元，不知找誰討回。

蘇澳 漁民 軍演

延伸閱讀

影／共軍對台近海軍演 屏東東港漁船擠滿碼頭

中共軍演 北市防空避難所5771處APP即查最近位置

大陸軍演有如封台3天 台南空軍基地異常平靜

中共軍演近東北海域 南方澳漁港進出船隻銳減近半

相關新聞

貿易禁令與軍演 陸學者：釋放訊號避免衝突升級

中國大陸今起在台灣周圍6地軍演，大陸涉台學者分析，裴洛西訪台後兩岸關係已改變，然而近日貿易與軍事行動仍是陸方「釋出的訊號...

大陸軍演永安漁港影響小 漁民憂禁出口整體魚價下跌

美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi，或譯裴洛西）訪台，引起大陸反制，今中午12時許在台灣周邊展開軍演，桃園中...

中共軍演「蘇澳3天漁損約5000萬元」 漁民苦當放颱風假

蘇澳區漁會今天表示，中國在台海周邊軍演，蘇澳當地約有200艘漁船暫時3天不出海，漁獲經濟損失約新台幣5000萬元

淘寶卡關？關務署：進出口狀況正常

為報復美國聯邦眾議院議長波洛西訪台，中國大陸今天起在台灣周邊進行軍演，並祭出一連串經濟制裁措施，外傳民眾買淘寶恐遭大陸海...

波洛西訪台／水果被禁出口雪崩 陸再開鍘 農委會真能止血？

為反擊美國眾議院議長波洛西來台，中國大陸禁止台灣一百多家食品進口，再暫停部分農產品輸入大陸；農委會提出四點因應，農委會的因應辦法真能奏效嗎？去年對岸禁止進口的台灣鳳梨、蓮霧，和釋迦，今年出口大幅下滑，損失慘重，形同兩岸對立下的犧牲品。

若中共打來...全世界會因為晶片幫台灣？ 網：香港跟烏克蘭已示範過

中共解放軍宣布於4日12點至7日12點，多處海域和空域進行重要軍事演訓行動（繞台軍演），並組織「實彈射擊」。 有網友在網上發問，若是中國真的打來了，台灣擁台積電的晶片當命脈，又是第一島鏈，全世界一定會幫忙吧？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。