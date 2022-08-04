中共軍演「蘇澳3天漁損約5000萬元」 漁民苦當放颱風假

中共解放軍宣布於4日12點至7日12點，多處海域和空域進行重要軍事演訓行動（繞台軍演），並組織「實彈射擊」。 有網友在網上發問，若是中國真的打來了，台灣擁台積電的晶片當命脈，又是第一島鏈，全世界一定會幫忙吧？

2022-08-04 13:52