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若中共打來...全世界會因為晶片幫台灣？ 網：香港跟烏克蘭已示範過
中共解放軍宣布於4日12點至7日12點，多處海域和空域進行重要軍事演訓行動（繞台軍演），並組織「實彈射擊」。
就有網友好奇在網上發問，若是中共真的打來了，台灣擁台積電的晶片當命脈，又是第一島鏈，全世界一定會幫忙吧？
原PO於PTT上發文表示，台灣跟烏克蘭不一樣，烏克蘭對世界各國無特別利益，而台灣是世界晶片命脈，在有科技就有實力的現代，台灣被中國打相當於，掌握未來10年的科技實力落入中國手中。
又加上第一島鏈關鍵位置，台灣被擊破相當於美國的戰略利益大受損，「講難聽點，就算今天台灣想投靠中國統一，美國爸爸都不會同意，台灣被打全世界不可能不幫吧？」
留言幾乎都不看好紛紛開酸，「關心但不介入」、「你們要自立自強阿」、「美國早就說台灣地理位置不重要了吧，台積電沒有也沒關係，美國要的是三星」、「晶片只有你會做？ 當人家三星死了？」、「晶片重要還是東西可以賣到中國重要」、「烏克蘭當時也說是基礎原料糧食供應鏈」。
有網友舉出實例，香港已經示範一個小的，烏克蘭也示範一個大的了，還有人會相信歐美？
也有人認真比較，「台灣是第一島鏈又有台積電的晶片當是命脈沒錯，但是別忘了中國的外號叫世界工廠，用利益角度來看的話，人家的籌碼也完全沒輸你。」
也有許多網友覺得誰都不能信，只能靠自己「每個國家的國民都認為自己很重要」、「聽聽就好了，靠自己比較實在」、「不用想這個，做好最壞打算就對了」。
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