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陸禁我白帶魚 「入營養午餐還要再評估？」網笑：民主的魚又變多了

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸海關總署宣布暫停台灣的柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入中國大陸。圖為白帶魚。本報資料照片
大陸海關總署宣布暫停台灣的柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入中國大陸。圖為白帶魚。本報資料照片

美國眾議院議長裴洛西旋風來台，中國大陸除了今起軍演封台，也對台灣食品祭出多項禁令，大陸海關昨(3)日無預警宣布，即日暫停台灣柑橘類、白帶魚與冷凍竹莢魚輸中國，我農漁民一片譁然。

農委會主委陳吉仲昨天表示，白帶魚的外銷百分之百到中國市場，影響層面部分，白帶魚最嚴重。記者提問是否將白帶魚、竹莢魚納入學童營養午餐菜單？漁業署署長張致盛表示，不同魚種的特性不一樣，低年級學童需注意魚刺等問題，後續還要再評估。

中國大陸再宣布暫停我柑橘類、冰鮮白帶魚及冷凍竹筴魚輸入，其中生鮮或冷藏白帶魚外銷大陸比率更達100％，農委會主委陳吉仲昨天下午召開記者會說明因應措施，農委會旗下各署列席。記者邱德祥／攝影
中國大陸再宣布暫停我柑橘類、冰鮮白帶魚及冷凍竹筴魚輸入，其中生鮮或冷藏白帶魚外銷大陸比率更達100％，農委會主委陳吉仲昨天下午召開記者會說明因應措施，農委會旗下各署列席。記者邱德祥／攝影

新聞一出，ptt網友熱議，「小朋友營養越來越好」、「中共禁啥，我們小朋友就可以吃啥」、「小朋友的選擇越來越多了」、「我看很快營養午餐就改吃海陸大餐」、「營養午餐不行還有阿兵哥」。

網友笑，「最近的民主農漁產品應該爆多」、「原來白帶魚都去中國了嗎？」「建議禁龍蝦、鮑魚」、「小朋友被魚刺噎死算是民主鬥士嗎」、「民主的魚又多了兩種」、「石斑：原來我沒刺(扭)」、「再多禁一些，就不需要救石斑魚了」。

有網友研發菜單，「白帶魚滿福堡」、「乖乖也入營養午餐」、「做成魚丸啊」。

還有網友陷入回憶，「我怎麼記得以前國小就有白帶魚，雖然我都沒吃」、「國小時候學校常常有炸白帶魚塊」「白帶魚刺很大根還好吧？讓小學生練習啊」、「白帶只有魚腹那邊的刺難處理」。網友認為吃魚有安全疑慮，「小朋友不是嬌嫩到不能吃魚刺，是吃出事會被家長告到脫褲子，當然要避險」。

軍演 裴洛西 柑橘 營養午餐

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