買下家樂福將成統一稱霸零售業的最後一步？從日本7-11併購案分析收購8大理由

【撰文＝商社男的外食迷宮】

近期台灣零售界一個熱門的話題，台灣家樂福的部分股份要出售，媒體紛紛在議論，台灣家樂福的這些股份最後會落在誰家？這幾年在疫情，以及EC電商營業額飛速成長下，看似成長比較低迷的實體通路，反而又開始被關注起來。

世界各國零售商開始併購實體通路

這幾年國際上出現不少實體零售商出手併購其他實體通路的新聞，從日本7-ELEVEN併購美國的Speed Way，日本Lawson併購中國的天虹微喔便利商店，日本樂天加碼投資日本西友超市等，看起來似乎實體店鋪的潛在價值重新被發現。

另外，雖然EC電商市場因疫情還在持續變化，尚不知道最後的勝利者會是誰，但針對日本EC電商市場的展望，日本實體零售商可是紛紛祭出不同的營業目標，要挑戰日本EC電商龍頭日本亞馬遜。

8大商業模式解析零售商收購實體店

實體零售的巨人日本AEON永旺，計畫在2025年的EC電商相關營業額要達到日幣1兆，而日本7-ELEVEN集團也巧合的計劃在2025年EC電商相關營業額要達到日幣6000億的水準。

看這些實體零售商的類似決策，出資實體店，或是把其他實體體店納入集團內，提高EC電商相關業績目標等，到底這些決策相互有什麽關聯？接下來就套用商業模式裡的幾個元素，一個一個來解析對實體零售商而言，透過這個交易，期待對他們EC電商的商業模式帶來什麽樣的影響？

1、最快找回流失顧客方式：吸收實體業者既有客戶

如何短時間內獲得大量顧客？EC電商市場持續成長，特別是疫情期間，電商企業都陸續創下業績新高。而消費者在這些電商買的產品，都是在其他通路買不到的特殊產品嗎？

應該大部分都還是既有實體通路有在賣的產品，顧客一直都在，只是把目前的購物清單，從實體分散到不同的EC通路了。那既有實體通路流失的顧客要如何找回來？最簡單的就是買其他的既有通路，並且是風險比較小的實體通路，就可以短時間內補上大規模的營業額。

日本7-ELEVEN併購美國的Speedway便利商店之後，一下就對集團貢獻USD11億的營業利益，在電商當道下，這是實體零售提高經營績效的最確實方法。並且被併入店鋪的顧客，還可轉換成未來新EC電商事業的基盤。

2、實體零售商必須電商化

實體零售商需要開發EC電商通路嗎？上面提到，既有顧客的部分購物清單已經轉向EC電商等通路，那是否可能轉移的都已經轉移到EC電商了呢？

根據日本網路公司的發表資訊，日本實體通路的產品銷售，EC電商化比例來到8.1%，跟世界平均的17.9%落後了快10%，特別日本在食品相關產品的EC電商化比例只有3.3%。

所以EC電商在食品這個領域應該還有很大的成長空間可以期待，也可以說顧客的訂單，未來還是會陸陸續續會從實體被轉移到EC電商，所以實體零售商去發展EC電商是必要的。

那跟收購實體店鋪的關聯性在那？主要是想利用實體店鋪通路的綜效來強化EC電商通路的優勢，讓EC電商事業可以跟市場順利接軌。

3、共通點數、線上交易強化實體與電商之顧客連結

實體店要如何跟EC電商的顧客連結？在過去要把集團內A事業的顧客，導流到集團內B事業去，難度不低，畢竟對顧客來説，A事業或是B事業的利用動機都是獨立的，A跟B之間，很難建立顧客觀點的關聯性。但網路服務興起後，透過共通點數、線上交易再到實體店取貨等，關連性從上游串連到下游，產生了虛擬加實體的價值鏈。

價值鏈的特性，就是上下游比較容易相互影響，比方說共通點數如果10倍送，線上交易就有機會增加，到店取貨的人也會變多，相對，實體店的服務變好，比方說到店運費半價優惠，也會帶動線上交易的比數。按照這個邏輯，即使併購的對象是實體店，還是可以透過價值鏈發揮對EC電商事業的影響，滿足對顧客的全方位服務。

4、獨家生鮮產品線鞏固電商客群

你為何會跟這家EC電商購買商品？相信不少人都有到實體店鋪看產品之後（或是在其他說明比較詳細的EC電商網站看產品），再到價格最低的EC電商購買產品的經驗，所以當產品一樣的時候，不少消費者會用價格來做最後到哪裡買的依據，如何擺脫比價機制？

也就是做難模仿的產品線。

生鮮這個品類，並不是既有EC電商說馬上做就可以做的，軟硬體的配套要複製不容易，特別是冷藏產品，如何提供多品項( 儲存空間）、多地點（服務網大）、靠近生活圈（配送時間短）？

看起來只有實體超市或是賣場可以用比較少的投資做到，未來要是實體零售業者的生鮮產品都可EC電商化後，應該有機會可以從既有電商瓜分到一些想一步購齊的消費者。提供既有EC電商業者難複製的差別化服務。

5、零售店鋪、電商永遠的策略夥伴—物流產業

實體店鋪是最後一哩路？10年前的最後一哩路應該就是實體店鋪了？但最近好像不是如此，因爲外送及宅配到家，讓實體店鋪變成只是最後一哩路其中的一個選項，運輸服務掌握了真正最後的關鍵。

但另一面看日本的案例，大部分的日本貨運業者可是跟日本EC電商龍頭亞馬遜保持距離。以日本黑貓來説，從2017年負責日本亞馬遜全貨量的60%，到現在只負責30%以下的貨量，這個EC電商跟運輸業者的微妙合作關係，也讓日本實體零售商看到物流策略合作夥伴的影響力，紛紛發展從實體便利商店到超市出貨的外送以及宅配服務。

所以只要實體零售商的店鋪數夠廣，單店的面積夠大，要整合外送、宅配，打造全方位的最後一哩路是很有機會的。

6、產品力才是決定零售商發展的關鍵

你是注重服務的便利還是在意產品的品質？EC電商跟實體店鋪，最後的勝負應該還是會在產品。

實體零售商從過去，累積了不少開發產品的人才經驗，當然EC電商也是，但實體零售商人才在產品的深度，可從原料、生產設備、工廠製造、包裝材料、銷售設備，一直到服務提供等深淺不同的階級面向看出。

當這些原本開發實體店鋪產品的人才，某天開始轉向開發適合EC電商銷售產品的時候，應該可以跳脫出既有EC電商業者的產品設計框架。

而每家實體零售在產品開發這方面，都有自己不同的專長，當實體跟實體相互整併的時候，機能互補能讓產品線有更好的發展，同時也讓實體業者的EC路走得更寬穩。

7、改變毛利結構的推手—自有品牌

都賣一樣的產品，那利潤要如何提高？不是讓顧客滿意服務品質，就是增加銷售數量。在市場還在成長期的時候，要達成這兩個都應該不會太困難。

但要是競爭更加激烈的時候，就需要從別的方式下手了。EC電商目前的自有品牌產品（Private Brand）並不多，但因爲供應商多，市場也持續在成長，沒有太多需要自己下去開發產品的動機，但如果自己能下去開發自有品牌，改變毛利結構，應該獲利有機會更好。

日本7-ELEVEN在食品自有品牌的比例從2009年的6%成長到20年的25%，營業額達到日幣1兆4千億的規模。實體店鋪的自有品牌KnowHow要是能複製到EC電商，將有機會改寫EC電商的獲利模式。

8、併購成本取決於買方如何出資

是不是併購都會聯想到買的股票價格是不是合理？但其實比價格更重要的，應該是買完之後到底能否駕馭對方，發揮計劃的預期效果。

市場上也有一些在併購後，無法發揮預期效果的失敗案例，讓購入代價變得難以估算。而實體零售商之間的業務差異不大，也應該相對瞭解對方的行為模式，不能說一定成功，但要是跟實體併購EC通路比，應該實體併實體要大失敗的可能性是比較低的，所以要發揮整併後綜效的機率應該是很有機會的。

統一接手家樂福能發揮綜效

談完這幾個商業模式的元素，再回到媒體紛紛在討論的統一集團購買家樂福的話題？是否開始會出現一些聯想呢？

統一集團擁有加工食品製造商資源、跨平台支付工具、產品開發人才、生鮮產品經驗、PB產品實績、集團外送平台、集團宅配平台、高店鋪網絡密度、熟悉家樂福公司文化（註：統一集團持有家樂福部分股權）等等。

綜合上述補充之既有優勢，如果未來併購後要朝向EC電商的方向發展，應該很難出現比統一、家樂福更具綜效的對象。雖然不知道最後會落誰家，但消費者未來越來越便利的生活，應該是可以被預期的。

【本文獲商社男的外食迷宮授權刊登，原文標題：如何運用商業模式，分析實體零售商并購家樂福的影響】

【本文為作者意見，不代表本媒體立場】

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