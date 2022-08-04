裴洛西訪台意義大 綠智庫：中共誤判情勢

「中國對裴洛西訪台誤判，只會讓自己在國際上的局勢更加不利！」成大教授王宏仁4日表示，裴洛西此次出訪成功宣揚美國民主外交、讓國會拿回外交主導權，而中國各項制裁對自己的國際形象都是減損，也給台灣自我強化的理由。國策研究院執行長郭育仁表示，裴洛西這次出訪的真正目的就是台灣，讓人權重回美國外交主軸。

強化立法機構挺台

成大政治系教授王宏仁在親綠的國策研究院的論壇指出，這次裴洛西訪問台灣，成功宣揚美國以民主人權為主的外交戰略，此行的重點就是在台灣，影響力甚至比之前總統拜登的亞洲行還重要，即使其中可能有許多個人算計，但總體來看還是很成功的訪問，而且還強化台灣在治理上的正當性與國際能見度。

「美國國會將拿回外交政策主導權。」王宏仁研判，美國國會對台的友善不會受到選舉影響，即使之後民主黨恐無法佔多數，但在對台政策是跨黨派的，「共和黨甚至更友台」，過去比較保守的行政部門角色會被弱化，未來將會有更多類似的訪問團出現，讓過去的友台法案逐漸落實。

增加台灣自衛理由

王宏仁指出，中國對於這次裴洛西出訪，無法對美國發洩，只能針對台灣的行為，反而會讓印太地區的國家開始思考戰略轉向，許多過去曾為「騎牆派」的國家恐將被迫作出選擇，調整該國的「一中政策」，因裴洛西身為國會議長，過去也有許多國會訪團來台，中共將「裴洛西訪台=台獨」，並發動制裁與軍演，才是片面改變現狀。

「對於中共的威脅，台灣更有提升自我防衛的理由！」王宏仁說，參議院也將通過《台灣政策法》，台灣可望被列為非北約的同盟國，並享有45億美元的安全援助，中國恐嚇台灣的後續效應，會讓日、韓等國家更強化防衛性軍事投入，凝聚反中聲音。

美中談判空間縮小

國策研究院執行長郭育仁指出，過去美國從柯林頓時期，打算以經濟發展促進中國民主化，因此過去人權議題並未出現在美中外交，但隨著川普對中發動貿易戰、新冠疫情、俄烏戰爭與裴洛西訪台，人權又再度回歸美國外交主軸，雖然中國國家主席習近平為了20大接班不會有過激行動，但美中之間的談判空間「已經縮小」。

郭育仁認為，未來美中在印太地區將會以「軍事控管風險」為主，僅避免全面開戰，但在氣候變遷等議題的合作性會降低。

過度放大檢視

中華兩岸菁英交流協會秘書長王智盛也說，此次共軍演習就像過去96年台海危機，但他認為影響不會那麼久，不過這也凸顯中國過度放大裴洛西訪台的重要性，反而更讓此議題凸顯在國際。

他說，台灣也很希望兩岸有對話窗口，中國在軍演之後要怎麼做，自己必須判斷清楚。

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