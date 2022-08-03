快訊

共軍對台周邊海域發射11枚東風導彈 總統府發聲了

頂新油品事件和解 統一獲頂新1.7億元賠償金

「口譯妹」遭撻伐不專業 百靈果凱莉聲援：根本沒問題

聯合新聞網／ 綜合報導
國際新聞Podcast節目《百靈果News》主持人凱莉，過去曾具有口譯背景，她在臉書發文聲援口譯員專業沒問題。圖擷自臉書凱莉蹲下去
國際新聞Podcast節目《百靈果News》主持人凱莉，過去曾具有口譯背景，她在臉書發文聲援口譯員專業沒問題。圖擷自臉書凱莉蹲下去

美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi，或譯裴洛西）今日上午拜會立法院時，由於口譯員的麥克風運作異常，當時波洛西已準備繼續發言，口譯員卻未注意則直接搶話，此舉引網友一陣撻伐，事後證實該名口譯員為美國在台協會（AIT）員工，輿論風波才逐漸緩和。現為知名國際新聞Podcast節目《百靈果News》主持人凱莉，過去擁有口譯背景，則在臉書發文聲援：「口譯員專業沒問題！」

凱莉在臉書表示，看過影片後認為並無任何大問題。她說明，麥克風無法正常運作是設備的錯，口譯員臨場反應迅速，禮貌告知來賓狀況，並將剩餘資訊清楚翻譯並傳達給現場人員，並認同道「我認為是符合一位口譯員的專業判斷。」

美國聯邦眾議院議長波洛西（左）拜會立法院，由立法院副院長蔡其昌（右）接待，但兩人身後的口譯人員，卻意外成為會談插曲。圖／取自國會頻道
美國聯邦眾議院議長波洛西（左）拜會立法院，由立法院副院長蔡其昌（右）接待，但兩人身後的口譯人員，卻意外成為會談插曲。圖／取自國會頻道

提及口譯員插嘴來賓的狀況，她解釋，因為來賓發言並非照稿唸，與口譯員並無絕對默契，無法事先演練，有時來賓跟口譯員彼此不小心搶話或過度禮讓的情形相當常見。

凱莉也補充，官員跟口譯員完美搭配的現象，中國官方應是最常見，中國口譯員可以事先拿到稿子，事先翻譯好後再進行現場口譯，此狀況與臨場發揮的口譯是完全不同的。

最後凱莉也感謝網友熱情敲碗她應該要去現場口譯，但已經三年以上沒有做高層級外交現場口譯的凱莉，笑稱自已經習慣口無遮攔，萬一不小心失言就真的「GG」了。

底下網友紛紛留言表示，「被妳譯下去，中國應該馬上過來了」、「超級同意，明明是麥克風最有問題，為何要責怪譯者」、「外行批評內行不是台灣最美的風景之一嗎」、「人家口譯員是AIT的人，不爽去炮AIT啊！有的人就是看什麼都不爽什麼都要炮！」、「口譯員真的要有高度抗壓性跟臨場反應」。

波洛西 台美關係

延伸閱讀

波洛西來台害的？Motorola新機發表會1句話取消 台網友笑拋「哈囉摸頭」

台灣若開戰要躲哪？一圖看哪裡可躲戰火 防空避難地圖曝光

波洛西穿搭藏玄機 蔡英文致贈勳章上身後「她秒懂配色用心」

波洛西訪台 年輕人漠視政治？網友：平民只想賺錢過好日子

相關新聞

網傳花9400萬邀裴洛西訪台假訊息 刑事局偵辦

網路論壇批踢踢實業坊（PTT）出現貼文，指政府花費9400萬元找公關遊說美國聯邦眾議長裴洛西訪台的假訊息。刑事局今天表示...

台灣承受波洛西訪台代價？ 柯文哲：先溝通併發症才少

美國眾議院議長波洛西(又譯裴洛西)訪台受到世界矚目，但CNN報導，華府智庫學者表示波洛西訪台，加劇美中關係緊張，且受到衝...

蔡英文稱「開放對話」 柯文哲：我卻被打成中共同路人

美國眾議院議長波洛西(又譯裴洛西)訪台，蔡英文總統昨天表示軍事演習是不必要的反應，台灣一向對建設性對話抱持開放態度；台北...

裴洛西訪台意義大 綠智庫：中共誤判情勢

「中國對裴洛西訪台誤判，只會讓自己在國際上的局勢更加不利！」成大教授王宏仁4日表示，裴洛西此次出訪成功宣揚美國民主外交、讓國會拿回外交主導權，而中國各項制裁對自己的國際形象都是減損，也給台灣自我強化的理由。國策研究院執行長郭育仁表示，裴洛西這次出訪的真正目的就是台灣，讓人權重回美國外交主軸。

PTT爆卦「遊說裴洛西付費9400萬」 外交部：憑空捏造

美國聯邦眾議長波洛西及美國國會議員來台訪問後，網路論壇PTT今有網友爆卦指出，我國付費給政治公關公司遊說波洛西來台，一共...

【重磅快評】見不見波洛西？尹錫悅給蔡英文上的一課

美國眾院議長波洛西結束旋風訪台，留下台灣單獨面對解放軍的圍島封鎖演習。波洛西離台後發表聲明：「中國無法阻止世界各地的領袖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。