「口譯妹」遭撻伐不專業 百靈果凱莉聲援：根本沒問題

美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi，或譯裴洛西）今日上午拜會立法院時，由於口譯員的麥克風運作異常，當時波洛西已準備繼續發言，口譯員卻未注意則直接搶話，此舉引網友一陣撻伐，事後證實該名口譯員為美國在台協會（AIT）員工，輿論風波才逐漸緩和。現為知名國際新聞Podcast節目《百靈果News》主持人凱莉，過去擁有口譯背景，則在臉書發文聲援：「口譯員專業沒問題！」

凱莉在臉書表示，看過影片後認為並無任何大問題。她說明，麥克風無法正常運作是設備的錯，口譯員臨場反應迅速，禮貌告知來賓狀況，並將剩餘資訊清楚翻譯並傳達給現場人員，並認同道「我認為是符合一位口譯員的專業判斷。」

美國聯邦眾議院議長波洛西（左）拜會立法院，由立法院副院長蔡其昌（右）接待，但兩人身後的口譯人員，卻意外成為會談插曲。圖／取自國會頻道

提及口譯員插嘴來賓的狀況，她解釋，因為來賓發言並非照稿唸，與口譯員並無絕對默契，無法事先演練，有時來賓跟口譯員彼此不小心搶話或過度禮讓的情形相當常見。

凱莉也補充，官員跟口譯員完美搭配的現象，中國官方應是最常見，中國口譯員可以事先拿到稿子，事先翻譯好後再進行現場口譯，此狀況與臨場發揮的口譯是完全不同的。

最後凱莉也感謝網友熱情敲碗她應該要去現場口譯，但已經三年以上沒有做高層級外交現場口譯的凱莉，笑稱自已經習慣口無遮攔，萬一不小心失言就真的「GG」了。

底下網友紛紛留言表示，「被妳譯下去，中國應該馬上過來了」、「超級同意，明明是麥克風最有問題，為何要責怪譯者」、「外行批評內行不是台灣最美的風景之一嗎」、「人家口譯員是AIT的人，不爽去炮AIT啊！有的人就是看什麼都不爽什麼都要炮！」、「口譯員真的要有高度抗壓性跟臨場反應」。