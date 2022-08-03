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波洛西鍾情粉紅色套裝 專家：在美國被認為「與權力相關」顏色

香港01／ 撰文／成依華
參加談話性節目時，波洛西（Nancy Patricia Pelosi）在粉紅色西裝領片別上了烏克蘭國旗領針，低調展現主張態度。圖 / 翻攝自 ig
參加談話性節目時，波洛西（Nancy Patricia Pelosi）在粉紅色西裝領片別上了烏克蘭國旗領針，低調展現主張態度。圖 / 翻攝自 ig

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯作佩羅西、裴洛西或波洛西）8月2日至3日訪問台灣，她2日晚上抵台時穿上一襲粉紅色套裝，份外顯眼。輿論過去討論佩洛西的粉紅色套裝，《衛報》更引述專家解釋箇中「心思」，包括可以在一眾男士的暗色西裝中突圍，更為搶眼，也因粉紅色在美國被認為是一種「與權力相關」的顏色。

佩洛西向來喜歡穿上色彩鮮艷的套裝，黃色、紫色、橙色等套裝均曾登場，粉紅色套裝也正是她常在公開場合穿上且引來討論的衣服，包括2020年5月她在美國國會出席宣誓就職儀式，就是穿上一襲粉紅色套裝，引起輿論注意。

英國《衛報》引述在林恩大學（Lynn University）研究市場學的副教授Andrew Burnstine稱，佩洛西選擇這顏色的原因，不僅是讓她在滿是男士深色西裝的房間裏「脫穎而出」，而且因為它已成為一種與權力相關的顏色。

報道指，粉紅色是2020年政治抗議的顏色，更有「政治粉紅」（Political Pink）一詞，成為美國社運的代表顏色。文章談到近一個世紀以來，粉紅色一直與政治聯繫在一起，早在1925年左右，在《時代》雜誌出現了pinko一詞，以形容被認為具有共產主義、社會主義或極端自由主義傾向的人，在近30年來，這種顏色也作為了關注組織提醒大眾注意乳癌的代表顏色。

美國時裝企業Legallee Blonde在2020年3月就表明受到佩洛西啟發，推出新的粉紅色套裝，向這位美國眾議院議長「致敬」。

在這次佩洛西訪台後，台灣民進黨立委邱議瑩也在社交網站上傳自己穿上一襲粉紅色套裝的相片，表示是與佩洛西「同款」。

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文章授權轉載自《香港01》

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