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波洛西穿搭藏玄機 蔡英文致贈勳章上身後「她秒懂配色用心」

聯合新聞網／ 綜合報導
波洛西（左）身穿米白色套裝搭配天藍色背心。 美聯社
波洛西（左）身穿米白色套裝搭配天藍色背心。 美聯社

美國聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi，或譯裴洛西）的亞洲行程備受矚目，她於昨（2）日晚間10點43分左右搭乘專機抵達台灣松山機場，並在今早訪問立法院後與蔡英文總統會面。此外，波洛西身穿的服裝也引發討論，不僅搭配用心，其中還藏著小巧思。

民進黨前立委謝欣霓在臉書上發文，她表示「政治人物的服裝學，代表著政治人物的思慮是否周延，以及格局的高低。可惜在台灣，大家並不在意服裝所代表的意涵以及傳遞出的訊息」。

謝欣霓提到波洛西今日身穿米白色套裝，搭配天藍色背心和鞋子，有別於昨日抵台時的粉紅色套裝。接著，謝欣霓寫道「進到總統府後，當總統致贈的勳章肩帶披上後，就清楚知道她今天為何會以此色系裝扮搭配了」。

從照片中可以看見，波洛西身穿的米白色西裝，讓天藍色的「特種大綬卿雲勳章」掛在身上特別亮眼，再搭配內搭的天藍色背心，更是做到相互呼應的效果。對此，謝欣霓直呼「重視主人的安排，讓主人的心意可以搭配到極致，這就是穿著的魅力，亦是政治人物的智慧所在」。

波洛西 台美關係

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