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裴洛西拜會蔡總統 強調不會拋棄台灣

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
蔡英文總統與美國聯邦眾議院議長裴洛西媒體互動會。圖／總統府提供
蔡英文總統與美國聯邦眾議院議長裴洛西媒體互動會。圖／總統府提供

美國眾議院議長裴洛西閃電訪台，第2站來到總統府與總統蔡英文、副總統賴清德、AIT處長孫曉雅與外交部長吳釗燮見面，蔡英文授與裴洛西「特種大綬卿雲勳章」表彰裴洛西對台灣的支持。蔡總統表示，面對台海日益升高的軍事威脅，台灣不會退縮，感謝議長關鍵時刻的支持。裴洛西則說，這趟旅程就是美國不會背離台灣的最好示範。

授卿雲勳章

蔡英文先授予裴洛西「特種大綬卿雲勳章」，並一一向訪團成員碰肘致意。在別好勳章後，裴洛西還多次看了看勳章的樣子，顯得十分開心。蔡英文首先致詞說，之前副總統賴清德過境美國時，裴洛西就有多次傳訊息與賴互動，很感謝能夠在台灣與裴洛西見面。蔡總統強調，裴洛西是台灣堅定友人，感謝訪問展現美國國會對台灣堅若磐石的友誼。

蔡英文表示，裴洛西與台灣淵源很深，從921震災時就特別關注台灣賑災恢復狀況，如今，台灣不只從震災中恢復重建，還度過了許多挑戰。她十分欽佩裴洛西長期以來捍衛自由民主價值的行為，蔡總統也提到，台灣在台海局勢日漸升溫下，與民主國家團結合作維護民主價值。

強化自我防衛力量

「如果民主台灣受到侵略，印太倡議將會受到很大打擊。」蔡總統也說，台灣也會努力強化自我防衛的力量，維護台海和平穩定，並在自由開放的印太框架中，成為全球貿易供應鏈的可靠夥伴。蔡英文強調，台灣是美國可信賴夥伴，未來要在印太安全、人才培育、經濟發展與供應鏈上與美國有更多合作。

裴洛西則稱讚蔡英文與她同為女性領導人為榮，並表示美國國會無論參眾、共和民主兩黨，對台灣的支持高度一致，她回去要將勳章掛在辦公室，感謝蔡總統對她與同僚的肯定。

美國不會拋棄台灣

她特別強調，這次來訪就是要告訴大家，美國永遠會與台灣站在一起，不會放棄對台灣的承諾，隨行也有很多資深議員在安全、經濟與治理上，對台美關係的促進有許多貢獻，因此希望未來能深化經濟關係，共同保障區域合作與安全保障。

裴洛西也感嘆，台灣是韌性之島，已經向外界證明無論面對多大挑戰，政府都能讓民眾過上繁榮、和平的生活。她特別強調，世界已經進入民主與威權之爭，美國會致力於台灣與世界民主夥伴的合作，這樣的決心不會輕易改變。她認為雙方要在這趟訪問中互相學習，探討未來更多合作的可能性。

今天下午就走

在授勳儀式結束後，蔡總統及我國官員將與裴洛西訪團進行密門會談，中午則在台北賓館由蔡總統招待午宴，下午訪問完景美人權博物館後，大約在5點離開台灣，結束旋風式的訪台行程。

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