3媒體訪裴洛西 答：自由與安全賴民主

「自由與安全必須要兼顧，最好的方式就是台灣的民主！」美國眾議院議長裴洛西與蔡英文總統密會完後，接受國內外3家媒體訪問。被問到是否會邀請蔡總統到國會演說，裴洛西說不排除考慮，她覺得中國對她的訪問太「小題大作」，另外她也鼓勵台灣和日、韓等國家，繼續保持民主，才能兼顧自由與安全。

會有更多交流

因時間考量，總統府者記者會僅開放中央社與兩家外媒提問。中央社記者問說，「此行是否會鼓勵更多美國官員來台訪問？」裴洛西回應說確實，她也提到之前已經有好幾次美國參眾議員訪問台灣，未來希望能有更頻繁的交流。被問到是否會邀請蔡總統到國會演說，她笑說目前還有疫情考量，形式上有點窒礙難行，但未來「不排除有這個機會。」

面對中國對台灣的制裁，她認為此事有點大驚小怪，只因為她是議長，不過她再次強調，中國必須清楚知道美國是兩黨、參眾院都對台灣非常支持，中國這次將她的出訪太過政治化。此行重點是對於台灣施行民主的肯定。

強化製造業合作

國外媒體問到，中國已經對台灣進行許多經濟制裁，美國方面有什麼實質利益可以對台灣補償？裴洛西說，美方的合作大門總是敞開，台灣在製造業與晶片都是美國不可或缺的夥伴，美國在智慧財產權也有很強大的實力，希望未來繼續合作朝自由市場的路邁進，並增加更多科學研究的合作。

日本媒體則問裴洛西，日本、南韓與台灣共享民主價值，要如何避免軍事入侵台灣？而對人權的堅持是否能引導中國進入民主化？裴洛西點出，這就是目前世界在民主與獨裁之間的掙扎，台灣在這個議題下就是全世界最好的範例，持續推動國家往民主化道路邁進。

會不會保衛台灣？

她特別強調，自由民主與安全不能擇一，必須要一起擁有，而中國在香港推動一國兩制顯然也沒有很成功。裴洛西還說，這次出訪並不希望節外生枝，只是要表達對台灣最強烈的支持，民主夥伴一定要兼顧「自由」與「安全」。

在裴洛西受訪完後，資深媒體人趙少康則發表聲明說，他想問裴洛西「如果中國大陸武力犯台，美國會不會出兵保衛台灣、捍衛台灣這個「民主政體」？因為裴洛西投書華郵指出，此次出訪與美國「一中政策」並未牴觸，美國也反對片面改變現狀。

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