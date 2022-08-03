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波洛西訪台 年輕人漠視政治？網友：平民只想賺錢過好日子

聯合新聞網／ 綜合報導
美國聯邦眾議院議長波洛西（中）來台訪問。記者林澔一／攝影
美國聯邦眾議院議長波洛西（中）來台訪問。記者林澔一／攝影

美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi，或譯裴洛西）在今早訪問立法院後，與蔡英文總統會面，並召開記者會。國際間對於波洛西的一舉一動皆相當關注，有網友則在Dcard發文，以「年輕人是不是沒人在意兩岸有多緊張？」為題，討論指出年輕人漠視政治、國際新聞的問題。

原PO表示，對於美國波洛西的訪台，觀察自身社群軟體上的社交圈後，基本上無人討論相關事件，大家皆是日常性發文：吃東西的吃東西、出去玩的出去玩，仿佛完全不知情兩岸情勢，甚至已來到前所未有的最高點，很有開戰的可能性，令原PO驚訝道「年輕人的世界仿佛在另一個時空」。

另有Dcard網友以「現實有人擔心裴洛西訪台嗎？」為題，發文表示，新聞及PTT網友對於波洛西訪台、兩岸關係等國際議題皆熱烈報導並討論，對於中美軍機跟軍艦遙相對望、情勢緊張，但與朋友的談話間，也無過多討論，令原PO憂：「現實卻好像沒什麼人擔心？」

也有剛教召回來的網友發文，他看著蔡英文的肖像並思考「我願意為了政治或牆上掛著的這個人而死嗎？」且提出近代沒有人經歷過戰爭，倘若真的上戰場，「是否為了政治或民族榮譽而死？」的問題。

網友為兩岸關係緊張而擔憂。示意圖／Ingimage
網友為兩岸關係緊張而擔憂。示意圖／Ingimage

網友熱門留言紛紛表示，「我們普通老百姓只是想上班賺錢過好日子」、「我是不會為了民進黨打仗的」、「是為國家！保護自己的家園好嗎！」、「阿所以你是可以幹嘛？你不出去吃飯不出去玩，在家發呆還不是一樣，可以改變什麼嗎，發生就發生阿」、「真的發生戰爭了，保護的也是台灣的民主跟自由吧」、「會在乎，但是我不會發文，但是發在社交媒體上談論政治傾向真的在乎的人又有多少？尤其是大四學生要銜接社會實習的實習、工作的工作，沒有餘力去緊張政治局面，政治局面也不會因為平民百姓的發文而有所改變」。

波洛西 台美關係

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