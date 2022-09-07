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檢察官求處林信吾死刑 蔡清祥：如判死將審慎執行

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
法務部長蔡清祥。記者王聖藜／攝影
法務部長蔡清祥。記者王聖藜／攝影

台南地檢署偵辦明德外役監逃犯林信吾殺警命案，對林嫌求處死刑，建議褫奪公權終身；法務部蔡清祥今天晚間表示，如果林判死確定，未來仍將秉持同樣態度，依照法定程序審慎辦理死刑執行。

蔡清祥也表示，法務部支持承辦檢察官速查嚴辦，依法起訴被告並求處極刑，以捍衛執法尊嚴。

蔡清祥說，法務部對2位英勇警察同仁不幸殉職深感不捨，也痛定思痛，深切檢討相關法令，並積極採取具體作為，同時要求檢察機關持續全力支持警方執法，共同完備社會安全網。

對於外界關心的死刑執行問題，蔡清祥表示，他上任後貫徹依法行政，依照最嚴謹審慎的法定程序處理，已依法執行2名死刑犯(李宏基、翁仁賢)，未來仍將秉持同樣態度，依照法定程序審慎嚴謹辦理死刑執行。

台南雙警命案凶嫌林信吾被求處死刑，但執行或不執行，與法務部長職權有關，蔡清祥因此再次說明死刑執行的既定立場。

殺警 蔡清祥 林信吾 法務部 外役監

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