退警參加警員告別式後 拉白布條抗議要求判凶嫌死刑
退休員警因不滿警員遇害，員警年金也遭砍殺，今天參加台南市警員凃明誠、曹瑞傑告別式，由中華民國退休警察人員協會總會長耿繼文帶領一百多名退警，站在殯儀館外人行道，拉白布條表示心聲，耿要求判殺警凶嫌林信吾死刑，抗議布條寫著「在職被歹徒砍，退休被政府砍」，引人許多路人注意。
耿繼文說，警察工作相當危險，但法令不周全，建議政府俢改警械使用條例，保障警察執法安全。警察在執法時不知對方有無意圖加害，隨時有生命危險，警察執法工作困難又危險，有必要仿效美國和新加坡警察執法，事前有預防做為，以免日後再有警察因公殉職。
耿繼文表示，行政院前院長郝伯村任職時全力支持警察，警察逮捕十大槍擊要犯，偵破侵入民宅強盜案，肅清幫派宵小，很快判刑，甚至槍決，社會治安秩序大好，希望殺警凶嫌林信吾被判死刑，政府有法令不執行，就是違法，判死刑就要執行，例如嘉義王幸福殺警，被判死刑至迄未執行，政府不能違法怠惰，不執行死刑。蔡英文總統曾說過要做警察後盾，希望她不要食言而肥。
耿繼文接著說，退休警察也曾經在執法時遇到危險，為社會付出辛勞，如今退休年金卻被砍，希望政府比照軍人所得替代率，還給退警被砍退休金。
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