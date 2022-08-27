網紅臉書嗆殉職警員活該 南市警局將調查送辦
台南市警局第二分局民權派出所警員凃明誠及曹瑞傑22日遇襲殉職，網紅「師大數學哥」卻發文說：「被砍死就是自己活該」，二分局今天展開調查，將依公然侮辱等罪嫌送辦。
台南市警局第二分局警員今天告訴中央社記者，自稱是台師大數學系仇警大將軍的「師大數學哥」，公然在網路發文說：「不過就是死了2個警察，到底有什麼好難過」、「平常不積陰德，現在被砍死就是自己活該」。
這名「師大數學哥」的貼文，讓市警二分局「氣死了」。二分局表示，警方已展開調查，將依公然侮辱及誹謗罪嫌送辦。
二分局指出，對於網紅在臉書發表不理性仇警言論，警方嚴厲譴責，且立刻指派專案小組調查，捍衛2名因公殉職、維護社會治安的警察同仁尊嚴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言