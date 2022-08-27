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殺警案殷鑑不遠 南市警強化訓練戰術三寶

中央社／ 台南27日電

台南22日發生殺警奪槍案，2名警員殉職，台南市警局今天要求員警執勤落實「安全的距離」、「適當的掩護或掩體」、「隨時使用武力的戒備」等戰術三寶，確保自身安全。

台南2名警員遭襲殺殷鑑不遠，台南市政府警察局今天編排強化訓練課程及敵情觀念、接敵技巧，以確保警員執勤安全。台南市警局新聞稿指出，不論何種場合，警員應落實執勤基本概念，牢記戰術三寶，也就是「安全的距離」、「適當的掩護或掩體」、「隨時使用武力的戒備」。

市警局訓練科表示，警員和歹徒接觸時，應保持安全距離，增加歹徒攻擊難度，爭取反應時間與空間。雙警執勤時，一警員和歹徒接觸同時，另一警員隨時警戒掩護，在歹徒發動攻擊時立刻回擊保護彼此安全。警力單薄危急時刻，警員應以自身安全為優先考量，尋找合適掩體，暫時離開躲避歹徒攻擊，伺機還擊。

舉昨天下午學甲警分局宅港派出所值班警員李峻安連開13槍、獨自制伏雙刀男子為例，就是運用戰術三寶，正確大膽用槍，強化接敵訓練成效的具體案例。

警方表示，警員應有隨時使用武力的戒備與決心，應變可能發生各種攻擊，最重要的是保持觀察歹徒雙手，確認兇器種類，判斷使用何種武力應對，正確大膽使用警械，確保自身和市民安全。

殺警

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