雙警殉職9月5日公祭 方仰寧：讓同仁與兩人好好告別

台南警員凃明誠、曹瑞傑因追捕竊車嫌犯遇襲雙雙殉職，台南市警局、家屬及葬儀社開會後，預定9月5日上午在台南市立殯儀館舉辦公祭告別式，市警局長方仰寧說，把二位弟弟身後事公祭告別式辦的隆重，讓他們與在世同仁好好告別，是我們能做的最大責任。

面對明德外役監典獄長遭拔官，方仰寧說，二位員警的因公殉職，讓我們在制度上再策進的動力，為了讓二位因公殉職有其價值，我們一定要記取教訓，怎麼樣讓同仁工作上更安全，這是未來我們要努力的

中央政府方面，包括警械使用、警政與地政的環節會拉的更緊密，不至於讓這些歹徒逍遙法外，二位英勇殉職同仁給我們還在線上工作同仁一些幫助。

方仰寧說，在使用警械之後都由國家來賠償，這應該讓同仁無後顧之憂，不過，藝高人膽大，未來的教育訓練還是要來強化的。

他也說，目前已通令各分局，警察勤務是動態的，遇到贓車一定要追，所以是要同仁要領槍，因同仁勤務是可以領槍的，我們都尊重，同時也做了律定，交通稽查兼守望相望或兼防搶勤務，防搶勤務要帶槍，他就必須要帶槍，而且強制要帶槍，至少槍械配在身上，讓我們同仁勤務更安全保障。他也勉勵同仁，多了警槍，多了責任和負擔，但流汗總比流血好。

面對凶嫌辯稱酒後無法控制，方仰寧說，凶嫌已裁押，有關犯罪過程等，則統一由地檢署發言。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康