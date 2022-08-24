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追緝殺警凶嫌！國道修路客運改道 警冒冷汗線上追逐緊盯

聯合報／ 記者林保光／即時報導
高雄市刑警大隊長洪松田（中，低頭戴帽者）率隊緊盯客運車線上行車記錄，追緝殺警凶嫌林信吾。記者林保光／攝影
高雄市刑警大隊長洪松田（中，低頭戴帽者）率隊緊盯客運車線上行車記錄，追緝殺警凶嫌林信吾。記者林保光／攝影

警方追緝台南殺警奪槍案凶嫌林信吾，昨天曾發生1段警匪「空中追逐」。高雄警方確認林搭上和欣客運車，漏夜透過客運車線上行車定位，監控林所乘客運車的位置，不巧高速公路台中大雅路段正施工，客運車須先下平面道路，令員警神經緊繃，惟恐林趁機亮槍要求下車，捏一把冷汗。

殺警凶嫌林信吾8月22日深夜在台南搶超商，為躲警方追緝故布疑陣，搭白牌計程車南下高雄九如路交流道下車，又馬上到和欣客運九如站買票，他原本要買到台中的車票，不過最近1班車在台中並沒停站，他才改買到新竹站的車票。

「這是團隊戰，更不能讓凶嫌在高雄失蹤。」高雄市刑警大隊長洪松田得知白牌車載凶嫌到高雄，立即帶員警調閱附近監錄系統畫面，確認林信吾上車且客運車已上高速公路，在和欣九如站，透過線上行車記錄器，緊盯客運車位置，發現客運車已過台南新營站繼續北上，立即通報殺警案專案小組，由專案人員從台南追上。

高雄警方察覺高速公路台中大雅路段修路，所有車輛須先改道平面道路，直擔心原本就要到台中的林信吾會要求司機讓他下車，可能在平面道路又失去他的行蹤，或者與尾隨客運車的專案員警發生槍戰，從國道1號北上160公里，每過幾公里就通報客運車位置，一路在線上追逐客運車。

當客運車行駛到國1北上174公里大雅交流道，警方擔心得冒冷汗，直到尾隨的專員人員回覆「跟上了」，仍緊盯客運車行車位置，到客運車於國道1號168公里處重上高速公路，確定凶嫌沒下車，直到國1新竹交流道100公里，確定下新竹，才稍鬆一口氣。

殺警

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