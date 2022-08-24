台南2警遇襲殉職 陳其邁籲盡速修正「警械使用條例」

台南市2名員警遇襲殉職，高雄市長陳其邁今天表示，希望立法院優先推動修法，盡速修正警械使用條例，擴大使用範圍和種類，減輕員警使用責任，打擊犯罪同時保障自身安全。

陳其邁今天上午出席全國「111年資深績優村里長、地方民意代表及績優民政人員表揚大會」，會前接受媒體聯訪時做上述表示。

台南市22日發生襲警案，造成2名員警殉職，陳其邁今天上午接受媒體聯訪時說，希望立法院能優先推動修法，盡速修正警械使用條例，包括擴大警械使用範圍和種類，及減輕員警使用警械責任，如分攤國家賠償等。

陳其邁說，警械使用條例修法內容裡，有一個是調查委員會的設立，對於員警使用警械維護自身安全及保護治安都很有幫助。讓員警在面對危險挑戰時，有更好的方式或工具使用，保障員警的權力非常重要。

陳其邁並表示，槍械使用時機的相關規定也需要檢討，讓員警在面對緊急狀況的時候，尤其面對像台南這種凶殘至極、惡性重大的歹徒，讓員警打擊犯罪同時，也能保障自身安全。

此外，陳其邁上任高雄市長已滿兩週年，他說，在故鄉土地服務是很高興的事，2年時間很快，也有很多重大建設和民眾切身關心的事在推動，如防疫、社宅推動等，都是念茲在茲的事，2年拚4年，跟時間賽跑，把市民照顧好。