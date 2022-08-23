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曾喊「凹蠻要有限度」！原鎖定嫌犯遭誤認殺警 阿嬤哭整晚還原勸投案過程

聯合新聞網／ 綜合報導
外界原都認為殺警案嫌犯是一名有詐欺前科的通緝犯，但該人22日晚間投案急喊「不是我！」，讓案情急轉直下。圖／讀者提供
外界原都認為殺警案嫌犯是一名有詐欺前科的通緝犯，但該人22日晚間投案急喊「不是我！」，讓案情急轉直下。圖／讀者提供

台南殺警案震驚全台，由於殉職警察使用的警用小電腦，最後一筆查詢資料是一名有詐欺前科的通緝犯，當警方公布照片後，外界也都認為此人涉嫌重大，豈料22日晚間出現反轉，該名通緝犯投案激動喊「不是我！」，案情急轉直下，讓許多網友看傻眼，該名通緝犯阿嬤也還原勸孫投案過程，直呼相關單位「應到我家洗門風！」

外界原都認為殺警案嫌犯是一名有詐欺前科的通緝犯，該人被起底有詐騙民眾、持球棒恐嚇、買毒欠錢不還等前科，令外界看了十分憤怒。而該名通緝犯去年初曾寫道「凹蠻也要有個限度，該我了，最好都吞下去」，貼文馬上被大批網友灌爆狂罵。

豈料22日出現翻轉，警方從機車上生物跡證與畫面比對，發現原鎖定通緝犯的身形與凶嫌相較略瘦，晚間專案會議拍定該人不是凶嫌，案情急轉直下，令大批網友看傻眼紛紛罵政府，「21世紀居然在台灣上演，暈⋯」、「好衰⋯莫名其妙被咒罵一整天，左鄰右舍都以為他殺警察」、「連兇手也能校正回歸」、「照片都發布了，還找到人家的黑歷史，現在說搞錯人！」

原鎖定嫌犯的照片已在臉書社群流傳，還遭P圖狂罵，然而警方22日晚間將他排除涉案後，許多網友紛紛致歉，直呼原鎖定嫌犯是「最衰的人」。圖翻攝自臉書
原鎖定嫌犯的照片已在臉書社群流傳，還遭P圖狂罵，然而警方22日晚間將他排除涉案後，許多網友紛紛致歉，直呼原鎖定嫌犯是「最衰的人」。圖翻攝自臉書

而該名通緝犯阿嬤23日接受電視訪問，還原當晚勸孫子「投案」過程，阿嬤感概地說自己哭了整晚，一早起床手腳還在抖，當她得知孫子涉嫌殺害警案時，馬上勸他投案，但孫子卻說不是他做的（殺警案）。該名阿嬤直喊「確實要還清白啊」，並認為相關單位應到她家「洗門風！」

回顧該名通緝犯晚間到警局投案過程，他向警方澄清，自己絕非凶嫌，更激動地說「不是我！」警方先完成日前遭詐欺通緝案偵訊作業，已移送南檢偵訊。

原鎖定嫌犯的貼文成為網友「朝聖地點」，已被蓋5千多則留言。圖翻攝自臉書
原鎖定嫌犯的貼文成為網友「朝聖地點」，已被蓋5千多則留言。圖翻攝自臉書

殺警 殺警案 阿嬤 通緝 詐騙

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