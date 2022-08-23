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台南兩警遭襲殺害殉職 身上均無彈孔、分別有17及38處刀傷

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台南兩警遭襲殺害殉職 身上均無彈孔、分別有17及38處刀傷

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
法醫研究所特地商派行動X光車自台北南下協助解剖事宜，經解剖發現兩警身上均無彈孔，身上分有17、38處刀傷。記者邵心杰／攝影
法醫研究所特地商派行動X光車自台北南下協助解剖事宜，經解剖發現兩警身上均無彈孔，身上分有17、38處刀傷。記者邵心杰／攝影

台南兩員警遭襲遇害死亡，台南地檢署今天會同法醫研究所法醫師進行解剖，法醫研究所特地商派行動X光車自台北南下協助解剖事宜，經解剖發現兩警身上均無彈孔，其中凃姓員警身上有17處刀傷 ，其中較嚴重的傷勢為左邊頸動脈切破，頸靜脈切斷，另曹姓員警身上有38處刀傷，較嚴重傷勢在胸部深度刀傷，確切死因仍待解剖報告出爐。

今天上午9時起，台南地檢署主任檢察官吳維仁與檢察官黃彥翔督同法醫研究所法醫師進行解剖，歷經7小時的解剖程序才告完成，兩警家屬到場，哀慟欲絕，不發一言，甚至撐傘婉拒媒體拍攝。

檢方指出，初步發現凃姓員警身上有17處刀傷 ，其中較嚴重的傷勢為左邊頸動脈切破，頸靜脈切斷，以及胸壁在第二肋間刺穿進入胸腔，刺傷肋間動脈，刺達右上肺葉；曹姓員警部分身上有38處刀傷，較嚴重的傷勢在胸部深度刀傷，確切死因尚待法醫研究所將本日解剖所得的資料進行最終鑑定。

台南地檢署主任檢察官吳維仁（右一）與檢察官黃彥翔督同法醫研究所法醫師進行解剖，歷經7小時的解剖程序才告完成。記者邵心杰／攝影
台南地檢署主任檢察官吳維仁（右一）與檢察官黃彥翔督同法醫研究所法醫師進行解剖，歷經7小時的解剖程序才告完成。記者邵心杰／攝影

殺警 台南

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