快訊

聯合新聞網啟事

台南兩警遭襲殺害殉職 身上均無彈孔、分別有17及38處刀傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林信吾不用手機如孤鳥 警出動68人5車跟監埋伏逮人

中央社／ 台南23日電
殺警凶嫌林信吾今天凌晨在高雄和欣客運九如站搭車北新竹。記者林保光／攝影
殺警凶嫌林信吾今天凌晨在高雄和欣客運九如站搭車北新竹。記者林保光／攝影

台南殺警奪槍案偵破，市警局刑大大隊長林宏昇今天說明偵辦過程表示，凶嫌林信吾不用手機、不聯繫親友宛如「孤鳥」，台南警方一路跟遊覽車北上，最後動員68人埋伏逮人。

台南市二分局民權派出所員警凃明誠、曹瑞傑，昨天在追捕嫌犯過程中遭襲雙亡，凶嫌林信吾在逃亡17小時內數度換車企圖製造斷點躲避追查，所幸最後在全國警方通力合作跟監埋伏下，由新竹、台南、高雄等地警方，出動5輛警車一路跟監他搭乘的遊覽車，動員68人埋伏將他迅速緝捕到案。

台南市警察局刑事警察大隊長林宏昇下午2時許接受媒體聯訪表示，初步了解林信吾居無定所，又沒使用手機，不跟親友聯繫，晚上就去公園或學校睡覺，儼然是隻「孤鳥」；警方調閱監視器畫面追蹤各方向路線，確認他在殺警後數度變換交通工具，發現他在國道1號高雄九如交流道下車後，連夜聯繫高市警方協助查詢下車後行蹤。

林宏昇說，警方策略就是「整體動員通力合作，不分彼此立即聯繫」；原本研判林信吾會在高雄找間汽車旅館休息，但卻發現他居然坐客運北上新竹，經連夜聯繫新竹市警方在下車地點部署埋伏警力；又考量客運上其他乘客安全，避免刺激歹徒，決定由台南警方出動5輛警車一路跟著林信吾搭乘的遊覽車，所幸抵達新竹時間是凌晨4時許，下車地點周遭人煙稀少。

林宏昇也透露，由於林信吾剛搶完超商身上還有幾千元，且在先前搭乘大眾運輸時並未對其他乘客不利，所以才採取埋伏跟監策略；當他下車，遊覽車開走後，第一圈埋伏的新竹市刑大員警便趁他剛好行經警方埋伏的車輛，迅速從四面八方暗巷及路旁車內一擁而上，不費一槍一彈制伏他。

針對犯案動機和行凶過程，林宏昇回應，林信吾僅說不想回去坐牢，至於他供稱是員警噴辣椒水，才會抓狂憤而揮刀攻擊說詞，警方也暫時持保留態度，不排除為卸責之詞。

殺警 遊覽車

延伸閱讀

影／台南殺警凶嫌落網 辯稱受到刺激才抓狂動手

漏夜掌握殺警凶嫌確切去向 陳其邁向警方深深一鞠躬

迅速偵破台南殺警案 警方專案小組靠的是這個

警車行車監視器影像不清 台南殺警凶嫌兩度擺烏龍

相關新聞

殺警案家屬看事發畫面痛哭 員警頸動脈血液噴濺仍奮勇搏鬥

台南雙警命案，據了解兩名殉職員警的家屬目前已經看過警車上的錄影畫面，目睹生死一瞬間都非常激動，其中員警凃明誠頸部右側動脈...

台南兩警遭襲殺害殉職 身上均無彈孔、分別有17及38處刀傷

台南兩員警遭襲遇害死亡，台南地檢署今天會同法醫研究所法醫師進行解剖，法醫研究所特地商派行動X光車自台北南下協助解剖事宜，...

殺警嫌犯在逃期間傳進醫院治療、與醫師衝突 台南市立醫院回應了

台南市震驚社會的雙警命案，案發後由於資訊不清，一度錯誤的訊息滿天飛，其中傳出嫌犯在打鬥中受傷前往台南市立醫院，因為與醫師...

QA整理包／林信吾服刑中卻脫逃？「外役監」可返家探親 家人能來同住

台南市22日發生警員遭凶嫌林信吾殺害的事件，警方事後查出林信吾因強盜及竊盜等案被判有期徒刑7年10月，原本在明德外役監服刑，要服刑至2028年才出獄，而他大約一周前利用外役監的「返家探視」機會逃出明德外役監，接著涉嫌襲警案，讓許多人好奇究竟什麼是「外役監」。

影／台南殺警凶嫌落網 辯稱受到刺激才抓狂動手

台南殺警凶嫌林信吾今天凌晨在新竹落網，經押解至台南市警三分局偵訊當中。據指出，案發當時，他在附近公墓而被員警發現後，進而...

蔡總統南下慰問2位殉職警員家屬 親自聆聽意見

台南殺警案震驚社會，蔡英文總統今天下午也提前慰勉國軍部隊行程，專程南下慰問2位殉職員警家屬，大約下午約4時15分抵達台南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。