QA整理包／林信吾服刑中卻脫逃？「外役監」可返家探親 家人能來同住

台南市22日發生警員遭凶嫌林信吾殺害的事件，警方事後查出林信吾因強盜及竊盜等案被判有期徒刑7年10月，原本在明德外役監服刑，要服刑至2028年才出獄，而他大約一周前利用外役監的「返家探視」機會逃出明德外役監，接著涉嫌襲警案，讓許多人好奇究竟什麼是「外役監」。

Q1：什麼是外役監？

外役監是一種較為開放、低度戒護的監獄類型。它沒有高牆圍繞，不會將受刑人整日的活動限制在室內。此外，「外役」這個詞，指的就是在監獄外工作。外役監會讓受刑人在沒有監獄人員監視也沒有上手銬腳鐐的情形下，在室外工作。

Q2：為什麼需要外役監？

外役監設計的目的是要給快要離開監獄的長刑期受刑人一個過渡的適應階段。在一般監獄中，每天被人監視、被人要求在什麼時候做什麼事，受刑人會逐漸習慣約束，而同時又嚮往自由。這邊就會產生一個問題，就是當受刑人再次擁有自由後，因為無人監視或要求，生活可能反而陷入混亂。

因此外役監相較於一般監獄，採取低度戒護的作法，提供「過渡階段」，讓經歷長時間高度管理的受刑人在離開監獄前，能逐漸習慣自我管理。而讓受刑人在外工作，也是為了協助受刑人銜接將來出獄後的就業。

Q3：受刑人在外役監，會不會脫逃？如果這可能發生，要怎麼辦？

雖然矯正署會遴選低脫逃、再犯風險的受刑人進外役監，但由於人的行為無法100%預測，所以外役監還是有發生脫逃事件的可能。或許有人會認為，既然無法100%防止脫逃，那為了維護社會安全，不應該有外役監。

不過也有人認為，如果整體來說，進入外役監協助受刑人降低再犯的效益，大於他因脫逃再犯而造成的社會損失，那就值得採用。畢竟絕大多數的受刑人都會再回到社會，把他關到期滿，一下子丟回社會，到時候因為無法適應而再犯，狀況也不會比較好。

Q4：受刑人在外役監的工作更為輕鬆嗎？

大多數外役監的工作比起一般監獄的工作是更為辛苦的。由於台灣的外役監多處於偏僻之處，所以農牧外役監為常見的特色。但農牧工作並不輕鬆，例如，受刑人可能必須在太陽底下背著除草機，在一望無際的大農場裡除一整天的雜草。

一般監獄的工作常見的是摺紙袋、摺紙蓮花之類單調的手工，少數人可能會參加帶有技能訓練性質或較高附加價值的自營作業，如做餅乾、醬油，但無論哪種，勞動的強度都比不上農牧工作。但若受刑人年紀較大，無法承受高強度的勞動工作，就可能負責勞動強度比較低的一些環境維護工作。

Q5：外役監的受刑人可以週休二日？

外役監的受刑人原則上週末不用工作，他們必須待在上鎖的舍房內。但這不是外役監所獨有，事實上，一般監獄週末都不會讓受刑人作業，他們也得待在上鎖的舍房內。

Q6：外役監的受刑人有空就可以學音樂，學才藝？

學音樂或才藝是監獄常見的「教化活動」，是監獄有意的安排。監獄認為音樂或才藝之類的活動，有助於變化受刑人氣質，在上台表演時，也有助於強化受刑人的自信。而如果受刑人在競賽中獲得好成績，監獄也可以拿來作為政績宣傳。

Q7：外役監的受刑人可以跟家人同住嗎？

在外役監，確實有受刑人跟家屬同住的空間，配偶來可以睡一起。這個制度實務上稱為「與眷同住」。不只是配偶，「直系血親」也可以。雖然法律允許每個月可以有1次、每次不超過7日，與家人同住的時光，不過實際上多為家人星期五晚上進住，星期天下午離開，待3天2夜。

其實不只有外役監受刑人可以有跟家人同住的機會，在監所的受刑人，只要符合累進處遇一級也有這個機會。但一般監獄人滿為患，監獄內的一級受刑人人數和與眷同住的房間數不成比例。空間不夠，大家流輪使用，實際上可能只同住2、3個小時或半天。

Q8：外役監的受刑人可以回家看家人？

目前在國定假日可以回家看家人的，確實只有外役監受刑人，一般監獄受刑人不行。回家看家人，實務上稱為「返家探視」。依據外役監受刑人返家探視辦法，不同刑期長度，不同累進處遇級別的受刑人允許返家探視的次數不同，從三個月一次到每個月一次不等。目前沒辦法每個週末都回家看家人。

Q9：外役監都是有錢有權的人去的嗎？

根據統計，外役監不全都是有錢有權的人，但確實有錢有權的人較多。關鍵的原因在於通常有錢有權的人會入監，涉犯的會是貪汙治罪條例，或是其他白領犯罪。以2017年底貪汙治罪條例人數佔在監人數來看，在一般監獄中，犯貪汙治罪條例的受刑人比例只有0.8%。但在三個外役監裡，犯貪汙治罪條例的受刑人比例最高達23.6%，是外役監受刑人的大宗。

Q10：全台共有幾個外役監獄？分別在哪？

目前目前全台有6個外役監獄，其中3個為獨立的「外役監獄」，另外3個為附設在監所內的「外役分監」。

「獨立外役監獄」包含：台南市的明德外役監獄（林信吾原本服刑處）、花蓮縣的自強外役監獄和桃園市的八德外役監獄。

「外役分監」包含：台東縣的台東監獄武陵外役分監（2011年改隸更名為法務部矯正署台東戒治所）、台中市的台中監獄外役分監以及屏東縣的屏東監獄外役分監。